"Преследуемые" экс-полицейские Отрадного взыскали ущерб с государства

Суд Самарского района столицы 63 региона постановил взыскать в пользу бывших сотрудников МВД братьев Шишкановых затраты на услуги адвокатов. Экс-полицейские долгое время провели под допросами, а один даже под стражей, а потом выяснилось, что они не виновны в преступлении. Кроме того, братья Шишкановы также сейчас требуют в судебном порядке возместить им моральный вред.

История Шишкановых началась после драки 31 октября 2020 г. в кафе "BeerЁza" в Отрадном. Как оказалось, в потасовке могли участвовать сотрудники МВД (с одной стороны) и сын известного бизнесмена Владимира Федосеева (с другой). Позже суд установил, что в драке действительно принимал участие полицейский, но — Рахип Ихтиаров. Последнего приговорили к условному сроку.

Но вот по версии защиты Шишкановых, непосредственно после драки им могли как будто начать мстить. Местный отдел полиции стали "шерстить", поднимать старые дела и, кажется, искать какие-то нарушения. Причем, "ревизоры" приехали из Самары.

После проверки внезапно возобновили уголовное дело о смерти местного "авторитета" Константина Синджарадзе по кличке Грузин. "Авторитет" вернулся из мест лишения свободы в 2018 г., а потом исчез. В 2020 г. останки Грузина нашли в заброшенном корпусе комбината железобетонных изделий. В апреле тело захоронили. Но после драке в кафе решили провести и эксгумацию Синджарадзе. Дальше через соцсети была распространена информация, что в останках Синджарадзе после эксгумации нашли пули, а следы могут вести к отрадненским правоохранителям. После этого к отрадненскому полицейскому Павлу Шишканову домой пришел ОМОН якобы по делу Грузина. Вопросы родственников Шишканова и журналистов о том, почему пули в останках нашли только после эксгумации, остались без ответа.

Позже к Павлу и его брату Сергею снова нагрянули с обысками, но уже по другому делу — делу Владимира Шеина. Близкие самого Шеина рассказывали журналисту "Волга Ньюс", якобы тот употреблял разные вещества, бывало, что "загуливал". Однажды он пришел с травмой головы. По словам членов семьи, сначала Шеин говорил, что упал и ударился. Так у него появилась инвалидность и некоторые расстройства. Но после знаменитой драки в кафе, Шеина стали повторно допрашивать и почему-то на этот раз появились его показания, что его ударил по голове Павел Шишканов. При этом в показаниях значилось, что Шишканов днем приехал на главную площадь, вышел из машины, ударил по голове битой Шеина и уехал.

"Я работаю здесь уже много лет. Площадь из моего магазина видно. Никакой подобной ситуации здесь не было. Я бы запомнила, конечно. Коллеги-девчонки бы сказали, если бы они что видели. Мы всегда все новости обсуждаем с ними", — рассказывала журналисту продавщица магазина часов, который находится на площади.

В итоге Павел долгое время провел под арестом, его брат Сергей уволился из "органов" и переживал, что его тоже "закроют". А позже обвинение все-таки "развалилось".

"Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела полиции Отрадного Павла Шишканова прекратили по реабилитирующим основаниям", — сообщали адвокаты Евгений Супотницкий и Михаил Семагин в канун 2022 года.

Теперь же бывшие полицейские взыскали средства на оплату услуг адвокатов с государства. И в ближайшее время районный суд тажже будет рассматривать еще один их иск.