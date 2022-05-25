В Отрадном вынесли приговор по громкому делу о драке с полицейским в кафе

Суд Отрадного вынес решение по нашумевшему уголовному делу о драке с полицейскими в кафе. Обвинительный приговор, выслушал один бывший сотрудник МВД.

История произошла 31 октября 2020 года. Драку между силовиками и сыном влиятельного бизнесмена наблюдали посетители кафе "Береза" в Отрадном. Свидетели и участники драки рассказывали о происходящем по-разному.

Потерпевший Виталий Федосеев и его адвокат Андрей Карномазов излагали примерно следующую версию. Виталий пришел с друзьями в кафе. Там находились некие девушки. Виталий и его друг угостили их напитками, а на выходе спросили, не проводить ли домой. Но на улице якобы была толпа мужчин, из которой раздался крик: "Она уже занята". В этой толпе как раз и были полицейские. По версии Виталия, его и друга избили. Пострадавшие ушли, но Федосеева якобы подкараулили у дома и снова напали. В итоге мужчина сообщал, что попал в реанимацию.

Участниками конфликта следователи сначала считали оперуполномоченных Руслана Астанакулова, Рахипа Ихтиарова, Павла Шишканова, а также участкового Дмитрия Бугакова. Всех четверых уволили. Позже уголовное дело Следственный комитет возбудил в отношении Ихтиарова по ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью").

Ихтиаров и его адвокат Василий Гурко рассказывали другую версию происходящего. Ихтиаров якобы вообще в драке не участвовал: вышел на крыльцо и увидел потасовку. Заметил в толпе какого-то знакомого Ваню. Потом, со слов Ихтиарова, разнимал дерущихся охранник кафе.

"Ихтиаров с другом из кафе поехали домой. По пути увидели этого Ваню. К нему шли потерпевшие — Федосеев с другом. Мой подзащитный подошел к Ване. Вот тут у них с потерпевшими действительно была потасовка. Видео попало в интернет. Но даже по нему можно сделать вывод, что у потерпевшего до начала драки были травмы", — утверждал адвокат Василий Гурко.

В суде при аресте Ихтиарова сотрудник ФСБ зачитал рапорт. Там говорилось, что некие неустановленные сотрудники полиции приезжали к очевидцу происшествия Столбову, угрожали и требовали взять вину на себя. Столбов позже в Следственном комитете сообщил, что ему все же не угрожали.

"Да, ко мне действительно приезжали три человека. Меня спрашивали, зачем я избил светловолосого парня. Как будто пытались спровоцировать на ответ, что я избил этого светловолосого парня. Я им сказал, что никого не бил, а только разнимал", — сообщил Столбов.

Уголовное дело в отношении Ихтиарова рассматривал суд Отрадного. На днях там вынесли решение. Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Как отметил адвокат, потерпевший его простил.

