В Отрадном вынесли приговор по громкому делу о драке с полицейским в кафе

Суд Отрадного вынес решение по нашумевшему уголовному делу о драке с полицейскими в кафе. Обвинительный приговор, выслушал один бывший сотрудник МВД.
История произошла 31 октября 2020 года. Драку между силовиками и сыном влиятельного бизнесмена наблюдали посетители кафе "Береза" в Отрадном. Свидетели и участники драки рассказывали о происходящем по-разному.
Потерпевший Виталий Федосеев и его адвокат Андрей Карномазов излагали примерно следующую версию. Виталий пришел с друзьями в кафе. Там находились некие девушки. Виталий и его друг угостили их напитками, а на выходе спросили, не проводить ли домой. Но на улице якобы была толпа мужчин, из которой раздался крик: "Она уже занята". В этой толпе как раз и были полицейские. По версии Виталия, его и друга избили. Пострадавшие ушли, но Федосеева якобы подкараулили у дома и снова напали. В итоге мужчина сообщал, что попал в реанимацию.
Участниками конфликта следователи сначала считали оперуполномоченных Руслана Астанакулова, Рахипа Ихтиарова, Павла Шишканова, а также участкового Дмитрия Бугакова. Всех четверых уволили. Позже уголовное дело Следственный комитет возбудил в отношении Ихтиарова по ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью").
Ихтиаров и его адвокат Василий Гурко рассказывали другую версию происходящего. Ихтиаров якобы вообще в драке не участвовал: вышел на крыльцо и увидел потасовку. Заметил в толпе какого-то знакомого Ваню. Потом, со слов Ихтиарова, разнимал дерущихся охранник кафе.
"Ихтиаров с другом из кафе поехали домой. По пути увидели этого Ваню. К нему шли потерпевшие — Федосеев с другом. Мой подзащитный подошел к Ване. Вот тут у них с потерпевшими действительно была потасовка. Видео попало в интернет. Но даже по нему можно сделать вывод, что у потерпевшего до начала драки были травмы", — утверждал адвокат Василий Гурко.
В суде при аресте Ихтиарова сотрудник ФСБ зачитал рапорт. Там говорилось, что некие неустановленные сотрудники полиции приезжали к очевидцу происшествия Столбову, угрожали и требовали взять вину на себя. Столбов позже в Следственном комитете сообщил, что ему все же не угрожали.
"Да, ко мне действительно приезжали три человека. Меня спрашивали, зачем я избил светловолосого парня. Как будто пытались спровоцировать на ответ, что я избил этого светловолосого парня. Я им сказал, что никого не бил, а только разнимал", — сообщил Столбов.
Уголовное дело в отношении Ихтиарова рассматривал суд Отрадного. На днях там вынесли решение. Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Как отметил адвокат, потерпевший его простил.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.