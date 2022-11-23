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Общество

Минтранс запланировал строительство обводной дороги с. Богатое за 2,5 млрд рублей

БОГАТОЕ. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области планирует построить объездную дорогу села Богатое стоимостью 2,5 млрд рублей.

Расчетная скорость на двух-трехполосной дороге с шириной проезжей части от 7 до 20 м составит 80 км/ч. Сроки строительства, впрочем, пока неизвестны.

В минтрансе видят в этом проекте решение транспортных проблем, связанных с пролегающей через село железной дорогой. В Богатом через нее проходит один переезд, на котором часто образуются пробки.

"Реализация проекта дороги повысит транспортную доступность Богатого и обеспечит движение транзитного автотранспорта, минуя село", - поделились в ведомстве, отвечая на запрос.

В свое время обсуждались проекты строительства моста над железнодорожными путями, но в итоге выбор был сделан в пользу обводной дороги, проект которой утвердили в начале марта 2022 года.

"Предусмотрено прохождение трассы в обход районного центра с пересечением железнодорожных путей посредством путепровода тоннельного типа", - пояснили в минтрансе.

В ведомстве сообщили, что выбор в пользу такого решения был сделан на основе технико-экономического сравнения вариантов и "обусловлен минимальным сносом жилых строений в селе Богатое".

При этом проект планировки территории под дорогу все-таки предусматривает снос десяти домов - девяти в с. Кураповка и одного в самом Богатом.

Жители Богатого неоднозначно отнеслись к проекту. Многие опасаются, что транспортная нагрузка только возрастет и не видят логики в предлагаемом решении, которое к тому же было принято без обсуждения.

"Напрямую строительство дороги меня не касается. Но как местного краеведа, фотографа, экскурсовода и человека, который переживает за экологию, данное строительство, несомненно, волнует. Оно изменит ландшафт, может негативно повлиять на экологию, ведь в предполагаемом месте строительных работ есть озера, которые наполняются при разливе реки Самары", - делится своими переживаниями краевед Максим Утенков.

"Год назад местная жительница рассказала, что будут строить дорогу и она пройдет по оз. Воропаевское за ул. Папанина. Я не поверил ее словам. Поинтересовался у знакомых об этом, но они тоже ничего не слышали. О том что проводились общественные слушания по этому вопросу я тоже не слышал", - добавил он.

"В этой истории одно непонятно: кому и с какой целью нужна эта "мертвая петля", перегружающая два населенных пункта транспортной артерией республиканского значения?" - задается вопросом другой местный житель.

Также настороженно к проекту относятся местные предприниматели - многие сервисные и торговые предприятия ориентированы на транзитный трафик через село, и изменение маршрута может обернуться для них финансовыми потерями.

"Магазины явно потеряют какое-то количество посетителей. А около существующего переезда достаточно места для строительства развязки или тоннеля. Под такой проект можно выкупить ряд участков, что явно будет дешевле строительства обводной трассы с тем же тоннелем и выкупом домов. Да и 2,5 миллиарда - слишком большая сумма на такой проект с неочевидной ценностью, тем более в нынешних условиях", - говорит один из предпринимателей.

Гид потребителя

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