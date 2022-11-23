Фекальные потопы: жители дачных поселков в Зубчаниновке оказались в заложниках канализационного коллектора

Дачники из пос. Зубчаниновка Кировского района Самары устали от постоянных затоплений территории фекальными стоками. С письмом в редакцию "Волга Ньюс" обратилась владелица участка в одном из садово-дачных товариществ.

Ольга Носова приобрела участок недалеко от железнодорожных платформ "Дачная" и "Вишневая" в прошлом году, а весной обнаружила "ароматный" сюрприз, как позже выяснилось — эта проблема здесь возникает постоянно. Женщина не стала принимать ситуацию как данность и от имени всех пострадавших пошла по инстанциям.

"Переписка длится с апреля — тогда власти сослались на большой объем талых вод, переполняющий канализационный коллектор, но последний мощный поток фекалий на наших участках мы наблюдали 14 ноября, когда и снега-то еще не было, — пожаловалась дачница. — Впрочем, потоп не прекращался даже в августе и начале сентября, поэтому мы фактически лишены возможности присматривать за своими садами-огородами".

Вызывает тревогу у местных не только угроза санитарно-эпидемиологической безопасности территории, которую несут фекальные стоки, но и экологический вред — загрязненные воды напрямую сливаются в малую речку Яблонька, которая, в свою очередь, через сеть притоков впадает со всем содержимым в Волгу.

Проблем добавляют и подпольные ассенизаторы, сливающие содержимое своих бочек с жидкими бытовыми отходами недалеко от дачных массивов. Об этих фактах жители готовят отдельное обращение в правоохранительные органы, для чего регулярно фиксируют несанкционированный слив ЖБО на фото и видео.

Обращения в многочисленные инстанции принесли небольшой результат: администрация Кировского района ответила, что "Самарские коммунальные системы" сделали дополнительную перемычку между Главным Безымянским коллектором (построенным еще в 1987 году) и коллектором Д-500, проходящим по территории СНТ "Металлист". Кроме того, коммунальщики отремонтировали два канализационных колодца на ГБК и завезли новый грунт, взамен загрязненного стоками.

Главной причиной затоплений в администрации считают не справляющийся с объемом талых и дождевых вод канализационный Безымянский коллектор (он тянется на 4 км), который располагается в районе станций "Дачная" и "Вишневая" — по карте там проходит улица Канализационная. При этом в районе отсутствует сеть ливневой канализации, а попадание дождевых и талых сточных вод в канализацию недопустимо, настаивают в "СКС".

Кроме всего прочего, коммунальщиками был выявлен технологический отказ коллектора Д-1500 на Самарской ТЭЦ, располагающейся неподалеку. По имеющейся информации, в сентябре стартовал тендер на закупку материалов, чтобы отремонтировать аварийный участок коллектора.

Реконструкция же существующего коллектора Д-1500 с увеличением диаметра в границах платформы "Дачная", СНТ "Ракитовка-2" и "Металлист" не входит в перечень мероприятий инвестиционной программы, ответили жителям в "СКС".

Попытки достучаться в городскую администрацию и выяснить — когда все-таки в Зубчаниновке появится дождеприемная сеть, особого успеха не принесли. В департаменте городского хозяйства и экологии ответили, что строительством они не занимаются, а в департаменте градостроительства считают, что обустройство инженерных сетей для отвода поверхностных вод целиком в компетенции самих дачников, для чего им самим надо разработать технические условия и подключиться к существующей сети.

"Экологическая часть" проблемы также не тронула власти. В региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования в изливе канализационных стоков на поверхность не увидели веской причины для проведения внеплановой проверки, а плановые мероприятия с марта этого года ограничены. Решение данного вопроса относится к компетенции органов местного самоуправления (администрации Кировского района), считают в природоохранном ведомстве.