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Общество

Между Самарской и Оренбургской областями возник территориальный спор

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При определении границ между Самарской и Оренбургской областью возник территориальный спор. Об этом стало известно на очередном заседании комитета самарской губдумы по местному самоуправлению.

На заседании комитета в числе прочих вопросов был представлен доклад о ходе реализации госпрограммы "Установление на местности, описание местоположения границ муниципальных образований Самарской области, границ Самарской области" на 2014–2023 годы.

Руководитель департамента имущественных и земельных отношений регионального министерства имущественных отношений Татьяна Киселева сообщила, что при определении границ между двумя соседними областями возник территориальный спор. Он касается анклава (эксклава) — запредельной территории совхоза "Рабочий" Кинель-Черкасского района Самарской области.

"В настоящее время проводятся консультации между уполномоченными органами областей в целях дальнейшего подписания соглашения об установлении границы, запланированного на конец 2022 года", — отмечается в сообщении.

Работы по внесению сведений о границах 63-го региона с Оренбургской областью в ЕГРН будут осуществляться в 2023 году. По их завершению программа будет полностью реализована.

Татьяна Киселева рассказала, что мероприятия по описанию местоположения границ Самарской области, смежных с четырьмя субъектами Российской Федерации – Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областями и Республикой Татарстан, проводились с 2019 по 2022 годы.

Сведения о границе с Саратовской областью были внесены в Единый государственный реестр недвижимости в 2021 году.

В текущем году между Самарской областью и Ульяновской областью, Самарской областью и Республикой Татарстан заключены соглашения об установлении границ. Землеустроительные дела по участкам этих границ направлены в Росреестр. Предполагается, что до конца 2022 года по результатам положительных экспертиз сведения о них будут внесены в ЕГРН.

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