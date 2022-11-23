Под Самарой добровольцам дали площадку для военной подготовки

Активисты общественного движения по начальной военной подготовке "Рокот" получили площадку для отработки на практике навыков тактической медицины и некоторых полевых действий, сообщает "КП-Самара". Территорию историко-патриотического музея под открытым небом "Гвардейцы" "Рокоту" предоставил его владелец Сергей Бирюков на безвозмездной основе.

Условия на площадке имитируют те, с которыми пришлось бы столкнуться в реальности в зоне СВО: пересеченная местность, недостроенные здания.

На площадке музея - три локации для отработки главных навыков. Первая локация - для обучения тактической медицине: самопомощи и доврачебной помощи бойцу в "красной" зоне, эвакуации с поля боя. Вторая - для отработки навыков разведки и осады здания. Третья - для полевых учений: тактика передвижения группами в поле, по лесу, укрытие в землянках и т.д.

"Мы также предоставляем военную технику музея и боеприпасы: холостые патроны, взрывпакеты, - рассказал Сергей Бирюков. - Вместе с работой инструкторов это дает понимание, каковы условия на передовой и как в них действовать".

Учения проходят на территории музея два-три раза в неделю для 70-90 участников. В числе инструкторов общественного движения - опытные участники боевых действий, а значит, призванные приобретают действительно ценные навыки. За полтора месяца на территории историко-патриотического музея обучение прошли почти 4 тыс. подготовленных парней.

Занятие длится с 9 до 16 часов. Участников делят на три группы, чтобы инструкторы смогли уделить максимальное внимание каждому.

"Занятие по тактической медицине проводят действующие врачи Самары из больницы им. Пирогова, военного госпиталя, железнодорожной больницы. Это очень важный блок работы: ранения случаются, и есть правило - своих не бросаем. Ребята должны освоить навыки самопомощи, помощи товарищам и правильной эвакуации с поля боя", - рассказала изданию координатор НВП "Рокот-Самара" Марьяна Кудряшова.

После показа инструкторами техники перевязки на "модели" - практика: мобилизованные показывают, чему научились, а инструкторы подправляют, если что-то не так.

В то же время в других локациях отрабатывают штурм здания и полевые тактики. То тут, то там участников поджидают "растяжки" или снайперы, и надо суметь пройти без потерь, а если таковые случились - вынести бойца с поля боя.

На занятиях в "Гвардейском" используют холостые патроны. Мужчины должны понять, как звучит автоматная очередь, каков свист летящей гранаты, и координировать свои действия в соответствии с этим. Это поможет спасти жизнь в реальной обстановке.

После отработки того или иного тактического задания - "разбор полетов". Чтобы ошибки не стоили жизни на поле боя, их отрабатывают здесь с инструкторами столько, сколько нужно.

"Я не служил в армии, но сейчас нужно быть готовым, если Родина позовет на защиту, - считает участник учений Алексей из Самары. - Когда ты подготовлен - понимаешь, что может ждать впереди, но спокойнее себя чувствуешь".