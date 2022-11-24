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Общество

В 2023 г. в России появится первая профориентационная премия

МОСКВА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На торжественном мероприятии в рамках форума "Билет в будущее", прошедшего в ЦВЗ "Манеж" 18–19 ноября, были отмечены лучшие региональные операторы проекта и самые активные педагоги-навигаторы. Педагога-психолога МБУ "Школа № 13" Тольятти Елену Резниченко наградили Благодарственным письмом Министерства просвещения Российской Федерации за работу в проекте ранней профориентации "Билет в будущее".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Итогом форума стало учреждение первой всероссийской премии среди профориентационных инициатив и лидеров. Об этом присутствующим сообщил директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

"Новая российская премия ставит своей целью охватить все регионы страны и оценить деятельность педагогов-навигаторов, профориентационные корпоративные практики, авторские методики отдельных экспертов, научную работу в этой области, индивидуальные проекты в школах, информационное освещение и многое другое. В ближайшее время мы начнем подготовку и формирование фонда премии и пригласим к участию, как государственных, так и частных партнеров" — прокомментировал член Общественной палаты РФ, руководитель проекта "Билет в будущее" Иван Есин.

Премия призвана агрегировать и выстроить единую систему лучших профессиональных проектов в стране и государствах-партнерах. Предварительные этапы отбора включают экспертную оценку научных институтов в сегменте профессиональной ориентации, презентацию лучших проектов и открытое народное голосование.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, ЦТР "Гуманитарные технологии", ООО "Профилум", АНО "Центр непрерывного развития личности" и более 150 ведущих российских экспертов-практиков в области образования и ранней профориентации.

В ходе общения было принято несколько значимых решений по расширению проекта "Билет в будущее" в грядущем году. Среди них: учесть индивидуальные особенности обучающихся в базовых этапах программы, расширить диагностики с для детей с ОВЗ, увеличить список нозологий и начать внедрение профориентационного минимума, как нового формата работы.

"Почеркну, что профориентация имеет колоссальный воспитательный потенциал. Благодаря профессионализму и активной позиции педагогов-навигаторов формируется интерес к выбору будущей профессии. Она даёт молодёжи возможность увидеть своё место в будущем страны, внести личный вклад в развитие науки, промышленности, экономики. Именно поэтому работа по профориентации проводится в школах, в рамках внеурочной деятельности, охватывает всю систему дополнительного образования. Очень ценно, что сегодня к ней активно присоединяется профессиональное сообществ, те, кто напрямую взаимодействует с нашими замечательными, талантливыми ребятами. Уверен, что в следующем, 2023 году, который в нашей стране решением Президента Российской Федерации объявлен "Годом педагога и наставника", мы сможем объединить лучшие региональные практики Вашей работы, реализовать программу профминимума и открыть для каждого школьника путь в его профессиональное будущее! — отметил в своем видеообращении к участникам форума министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, что в 2022 г. проект "Билет в будущее" значительно превысил показатели предыдущего периода и помог более 1,3 миллионов школьников прикоснуться к программе ранней профориентации, а более 17 тыс. педагогов вошли в пул навигаторов проекта.

"Я второй год принимаю участие в проекте, и мой самый главный мотив — встреча с инициативными педагогами со всей страны. Пообщаться с коллегами, почерпнуть что-то новое для себя и вместе одной командой поработать над проектом — это круто! Наш командный проект был высоко оценён экспертами мы попали в ТОП-3 лучших проекта. С нетерпением жду встречи с коллегами в своей школе, чтобы рассказать об участниках проекта, поделиться живыми эмоциями и просто вдохновить их на участие в интересных и значимых делах для подрастающего поколения" — поделилась педагог-психолог МБУ "Школа № 13" г. о. Тольятти Елена Резниченко.

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