Молодой самарец получил 3,5 года колонии за нападение с ножом на работодателя

В Самаре вынесен приговор 19-летнему местному жителю, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что 2 марта 2022 г. между молодым человеком и его работодателем произошла ссора из-за отказа от дальнейшего выполнения работ в теплице. В ходе конфликта осужденный нанес оппоненту не менее трех ударов ножом.

После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия и уехал в Ульяновскую область. Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.