Молодой самарец получил 3,5 года колонии за нападение с ножом на работодателя

В Самаре вынесен приговор 19-летнему местному жителю, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Следствием и судом установлено, что 2 марта 2022 г. между молодым человеком и его работодателем произошла ссора из-за отказа от дальнейшего выполнения работ в теплице. В ходе конфликта осужденный нанес оппоненту не менее трех ударов ножом.
После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия и уехал в Ульяновскую область. Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.