В Новокуйбышевске открыли мемориальный комплекс Героям Гражданской войны

В пос. Русло расположено историческое место. 25-метровая труба кирпичного завода и плиты с напоминанием о том, что здесь находится братская могила красногвардейцев отряда М.С.Кадомцева, погибших в боях с белочехами в июне 1918 года.
Мемориальный комплекс был отреставрирован в 2022 г. благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова и госпрограммы "Обеспечение правопорядка в Самарской области" в части мероприятий по обустройству воинских захоронений.
2,9 млн руб. было выделено из федерального, регионального и муниципального бюджетов. На официальном открытии памятного комплекса присутствовали заместитель главы по социальным вопросам Елена Пахомова, сотрудники музея истории города Новокуйбышевска и департамента капитального строительства и архитектуры.
Участниками церемонии стали почетный гражданин Виктор Огнерубов, ветераны, ученики 6"А" школы №20 и жители округа и Николай Иванов, который в 1983 г. с товарищами обнаружил останки воинов, погибших в бою под Липягами.
Минутой молчания почтили память героев и возложили цветы к мемориалу.
Последние комментарии
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.