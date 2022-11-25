В Новокуйбышевске открыли мемориальный комплекс Героям Гражданской войны

В пос. Русло расположено историческое место. 25-метровая труба кирпичного завода и плиты с напоминанием о том, что здесь находится братская могила красногвардейцев отряда М.С.Кадомцева, погибших в боях с белочехами в июне 1918 года.

Мемориальный комплекс был отреставрирован в 2022 г. благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова и госпрограммы "Обеспечение правопорядка в Самарской области" в части мероприятий по обустройству воинских захоронений.

2,9 млн руб. было выделено из федерального, регионального и муниципального бюджетов. На официальном открытии памятного комплекса присутствовали заместитель главы по социальным вопросам Елена Пахомова, сотрудники музея истории города Новокуйбышевска и департамента капитального строительства и архитектуры.

Участниками церемонии стали почетный гражданин Виктор Огнерубов, ветераны, ученики 6"А" школы №20 и жители округа и Николай Иванов, который в 1983 г. с товарищами обнаружил останки воинов, погибших в бою под Липягами.

Минутой молчания почтили память героев и возложили цветы к мемориалу.