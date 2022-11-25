"ЭнергосбыТ Плюс" вручил награды в рамках премии "Надежный партнер"

В Самаре прошла вторая бизнес-премия региона "Надежный партнер-2022", организованная Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс" при поддержке издательского дома "КоммерсантЪ". Лауреатами премии стали представители крупного, среднего и малого бизнеса, которые ответственно подходят к потреблению ресурсов, поддерживают высокую платежную дисциплину и применяют современные онлайн-сервисы.
Напомним, что компания "ЭнергосбыТ Плюс" уже почти 11 лет работает в Самарском регионе. За это время энергетикам удалось найти общий язык с представителями разных отраслей и категорий, открыть 10 офисов обслуживания клиентов и заключить 550 тысяч прямых договоров с жителями региона.
"Акция "Надежный партнер" в очередной раз доказывает, что добросовестных клиентов среди предприятий в нашем регионе очень много. Выбрать лучших в каждой номинации оказалось непросто. Благодарю всех клиентов компании за добросовестный подход к работе, за соблюдение договорных отношений и поздравляю тех, кто в этом году вошел в число финалистов конкурса", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Финалисты бизнес-премии "Надежный партнер-2022":
"Крупный бизнес"
АО "АВТОВАЗ", ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Арконик СМЗ", АО "Самаранефтегаз", Сызранский нефтеперерабатывающий завод, ООО "Тольяттинский трансформатор", ООО "ПК Фабрика Качества", АО "Жигулёвское пиво", Муниципальное предприятие городского округа Самара "Самарский метрополитен", ООО "Виктор и Ко Мега Парк".
"Средний бизнес"
АО "ЛАДА-Имидж", ГУП Самарской области "Самарская областная имущественная казна", АО "Овощевод", АНО ДО "Планета детства "Лада", ООО "Клиника доктора Кравченко", ООО "Центр косметологии и пластической хирургии", ООО "Стеклотекс", ООО "Оздоровительно-спортивный комплекс".
"Малый бизнес"
ООО Агрофирма "Чиполлино", ООО "Фуд-С", ООО "Финстрой-Сервис", Плужнова Наталья Владимировна, ИП Красничкина Екатерина Андреевна, Сковикова Людмила Николаевна, Самарин Максим Михайлович, ИП Осипова Любовь Валентиновна.
В ходе мероприятия также были вручены награды победителям акции "Лучшая жилищная организация". В этом году свои заявки на победу подали 97 УК, ТСЖ, ЖСК, что стало рекордом за все время проведения конкурса. Лучшие организации получили сертификаты на новогоднее оформление своих дворов.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа