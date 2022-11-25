"ЭнергосбыТ Плюс" вручил награды в рамках премии "Надежный партнер"

В Самаре прошла вторая бизнес-премия региона "Надежный партнер-2022", организованная Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс" при поддержке издательского дома "КоммерсантЪ". Лауреатами премии стали представители крупного, среднего и малого бизнеса, которые ответственно подходят к потреблению ресурсов, поддерживают высокую платежную дисциплину и применяют современные онлайн-сервисы.

Напомним, что компания "ЭнергосбыТ Плюс" уже почти 11 лет работает в Самарском регионе. За это время энергетикам удалось найти общий язык с представителями разных отраслей и категорий, открыть 10 офисов обслуживания клиентов и заключить 550 тысяч прямых договоров с жителями региона.

"Акция "Надежный партнер" в очередной раз доказывает, что добросовестных клиентов среди предприятий в нашем регионе очень много. Выбрать лучших в каждой номинации оказалось непросто. Благодарю всех клиентов компании за добросовестный подход к работе, за соблюдение договорных отношений и поздравляю тех, кто в этом году вошел в число финалистов конкурса", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Финалисты бизнес-премии "Надежный партнер-2022":

"Крупный бизнес"

АО "АВТОВАЗ", ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Арконик СМЗ", АО "Самаранефтегаз", Сызранский нефтеперерабатывающий завод, ООО "Тольяттинский трансформатор", ООО "ПК Фабрика Качества", АО "Жигулёвское пиво", Муниципальное предприятие городского округа Самара "Самарский метрополитен", ООО "Виктор и Ко Мега Парк".

"Средний бизнес"

АО "ЛАДА-Имидж", ГУП Самарской области "Самарская областная имущественная казна", АО "Овощевод", АНО ДО "Планета детства "Лада", ООО "Клиника доктора Кравченко", ООО "Центр косметологии и пластической хирургии", ООО "Стеклотекс", ООО "Оздоровительно-спортивный комплекс".

"Малый бизнес"

ООО Агрофирма "Чиполлино", ООО "Фуд-С", ООО "Финстрой-Сервис", Плужнова Наталья Владимировна, ИП Красничкина Екатерина Андреевна, Сковикова Людмила Николаевна, Самарин Максим Михайлович, ИП Осипова Любовь Валентиновна.

В ходе мероприятия также были вручены награды победителям акции "Лучшая жилищная организация". В этом году свои заявки на победу подали 97 УК, ТСЖ, ЖСК, что стало рекордом за все время проведения конкурса. Лучшие организации получили сертификаты на новогоднее оформление своих дворов.