Виктор Кудряшов принял участие в XVIII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В понедельник, 28 ноября, в Оренбурге открылся XVIII форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему "Снятие инфраструктурных ограничений международной торговли".

Гостями форума стали члены правительств Российской Федерации и Казахстана, представители профильных министерств, палат и федеральных агентств, главы регионов РФ и акимы областей Казахстана. В ходе итогового пленарного заседания к участникам форума по видеосвязи обратились президенты двух государств: Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

"У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики. В том числе, в высокотехнологичных", - отметил президент РФ.

Владимир Путин сообщил, что Россия на фоне кризиса глобальной торговли переориентирует экономику на новые рынки. Так, страна работает над увеличением эффективности магистральных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

При этом, подчеркнул российский лидер, Москва останется крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику. "Общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 миллиардов долларов. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики", - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин также отметил значительный вклад городов-побратимов в развитие сотрудничества Москвы и Астаны. В рамках форума состоялось заседание Российско-Казахстанского делового совета и четырех панельные сессий: "Транспортно-логистический потенциал России и Казахстана - будущее трансграничного сотрудничества", "Управление кооперационными проектами в современных условиях", "Умные города: цифровизация городской инфраструктуры", "Развитие и поддержка молодежных бизнес-проектов".

По поручению губернатора региона Дмитрия Азарова делегацию Самарской области возглавил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Глава регионального кабмина представил на первой панельной сессии доклад "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Самарской области".

Как отметил первый вице-губернатор, Самарская область активно сотрудничает с регионами Республики Казахстан во многих сферах. Казахстан традиционно входит в первую десятку стран - основных торговых партнеров Самарской области. Географическая близость, традиционные торговые и производственные связи, удобные транспортные пути - все это объясняет тот факт, что более 50% товаров, ввозимых в Западно-Казахстанскую область из Российской Федерации, идут через Самарскую область. За два года объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Казахстан вырос на 17,2%, в том числе в 2021 году на 27,7% по сравнению с 2020 годом.

Активно реализуется план совместных мероприятий с Акиматом Западно-Казахстанской области, по итогам которого создан Деловой клуб Самарской области Российской Федерации и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, который оказывает содействие субъектам бизнеса в торгово-экономической деятельности. Стали традицией ежегодные бизнес-миссии самарских компаний в дружескую республику.

Виктор Кудряшов уделил особое внимание тому значению, которое приобретает в сложившихся условиях реализация крупнейшего инфраструктурного проекта по созданию транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". В рамках проекта в Самарской области ведется строительство автомобильной дороги с мостовым переходом через реку Волга в направлении Центральной и Восточной Азии.

Это самый масштабный инфраструктурный проект, реализующийся в Самарской области, и самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Новый маршрут призван сыграть важнейшую роль в развитии взаимовыгодного сотрудничества между Самарской областью и регионами Казахстана.

"Строительство новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" приобретает наивысший приоритет для развития транспортной инфраструктуры Самарской области и Российской Федерации в целом и укрепления экономических связей между Россией и странами Центральной и Восточной Азии в рамках исполнения межгосударственных соглашений", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Неоднократно важность реализации проекта строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу подчеркивал Президент Российской Федерации Владимир Путин, отмечая, что успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры, а реализация "самарского проекта" позволит модернизировать важный участок международного маршрута "Европа-Западный Китай".

Российская часть международного маршрута "Европа - Западный Китай" составляет 2400 км, в том числе почти 100 км трассы проходит по территории Самарской области. Реализация проекта будет способствовать увеличению скорости движения транспорта до 130 километров в час, увеличению внутреннего годового грузопотока до 70 млн т, приросту ВВП РФ до 2050 года в объеме 2,5 трлн руб., выстраиванию новых логистических цепочек с Казахстаном, Китаем и другими странами, увеличению пропускной способности трассы М-5 "Урал", сокращению времени доставки грузов из центральной России в Самару почти в два раза).

Строительства новой трассы Обход Тольятти и моста через Волгу в составе транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" свяжет скоростную автомобильную дорогу М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань и два направления грузопотоков в Казахстан: по трассе А-300 через пограничный переход - автомобильный пункт пропуска Маштаково и по федеральной трассе М-5 "Урал", подъезд к г. Оренбургу, Актобе.

"Строительство "самарского" сегмента международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай" создаст новый ареал инвестиционной активности, повысит привлекательность инвестиционных площадок Самарской области. Новый маршрут пройдет в непосредственной близости от объектов эффективно работающей инвестиционной инфраструктуры: ОЭЗ "Тольятти", которая входит в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, территории опережающего развития "Тольятти", которая признана самой эффективной и быстрорастущей в стране, технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", входящем в ТОП-10 национального рейтинга технопарков РФ", - выразил уверенность председатель областного правительства.

"В Самарской области существуют все возможности для представителей бизнеса Республики Казахстан в части выстраивания производственных, технологических цепочек и кооперации с партнерами из Самарской области в целях реализации совместных проектов. Приглашаю вас посетить Самарскую область", - заключил Виктор Кудряшов.