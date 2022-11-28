Виктор Кудряшов принял участие в XVIII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В понедельник, 28 ноября, в Оренбурге открылся XVIII форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему "Снятие инфраструктурных ограничений международной торговли".
Гостями форума стали члены правительств Российской Федерации и Казахстана, представители профильных министерств, палат и федеральных агентств, главы регионов РФ и акимы областей Казахстана. В ходе итогового пленарного заседания к участникам форума по видеосвязи обратились президенты двух государств: Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
"У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики. В том числе, в высокотехнологичных", - отметил президент РФ.
Владимир Путин сообщил, что Россия на фоне кризиса глобальной торговли переориентирует экономику на новые рынки. Так, страна работает над увеличением эффективности магистральных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.
При этом, подчеркнул российский лидер, Москва останется крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику. "Общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 миллиардов долларов. Совместно осуществляется более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики", - подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин также отметил значительный вклад городов-побратимов в развитие сотрудничества Москвы и Астаны. В рамках форума состоялось заседание Российско-Казахстанского делового совета и четырех панельные сессий: "Транспортно-логистический потенциал России и Казахстана - будущее трансграничного сотрудничества", "Управление кооперационными проектами в современных условиях", "Умные города: цифровизация городской инфраструктуры", "Развитие и поддержка молодежных бизнес-проектов".
По поручению губернатора региона Дмитрия Азарова делегацию Самарской области возглавил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Глава регионального кабмина представил на первой панельной сессии доклад "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Самарской области".
Как отметил первый вице-губернатор, Самарская область активно сотрудничает с регионами Республики Казахстан во многих сферах. Казахстан традиционно входит в первую десятку стран - основных торговых партнеров Самарской области. Географическая близость, традиционные торговые и производственные связи, удобные транспортные пути - все это объясняет тот факт, что более 50% товаров, ввозимых в Западно-Казахстанскую область из Российской Федерации, идут через Самарскую область. За два года объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Казахстан вырос на 17,2%, в том числе в 2021 году на 27,7% по сравнению с 2020 годом.
Активно реализуется план совместных мероприятий с Акиматом Западно-Казахстанской области, по итогам которого создан Деловой клуб Самарской области Российской Федерации и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, который оказывает содействие субъектам бизнеса в торгово-экономической деятельности. Стали традицией ежегодные бизнес-миссии самарских компаний в дружескую республику.
Виктор Кудряшов уделил особое внимание тому значению, которое приобретает в сложившихся условиях реализация крупнейшего инфраструктурного проекта по созданию транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". В рамках проекта в Самарской области ведется строительство автомобильной дороги с мостовым переходом через реку Волга в направлении Центральной и Восточной Азии.
Это самый масштабный инфраструктурный проект, реализующийся в Самарской области, и самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Новый маршрут призван сыграть важнейшую роль в развитии взаимовыгодного сотрудничества между Самарской областью и регионами Казахстана.
"Строительство новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" приобретает наивысший приоритет для развития транспортной инфраструктуры Самарской области и Российской Федерации в целом и укрепления экономических связей между Россией и странами Центральной и Восточной Азии в рамках исполнения межгосударственных соглашений", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Неоднократно важность реализации проекта строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу подчеркивал Президент Российской Федерации Владимир Путин, отмечая, что успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры, а реализация "самарского проекта" позволит модернизировать важный участок международного маршрута "Европа-Западный Китай".
Российская часть международного маршрута "Европа - Западный Китай" составляет 2400 км, в том числе почти 100 км трассы проходит по территории Самарской области. Реализация проекта будет способствовать увеличению скорости движения транспорта до 130 километров в час, увеличению внутреннего годового грузопотока до 70 млн т, приросту ВВП РФ до 2050 года в объеме 2,5 трлн руб., выстраиванию новых логистических цепочек с Казахстаном, Китаем и другими странами, увеличению пропускной способности трассы М-5 "Урал", сокращению времени доставки грузов из центральной России в Самару почти в два раза).
Строительства новой трассы Обход Тольятти и моста через Волгу в составе транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" свяжет скоростную автомобильную дорогу М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань и два направления грузопотоков в Казахстан: по трассе А-300 через пограничный переход - автомобильный пункт пропуска Маштаково и по федеральной трассе М-5 "Урал", подъезд к г. Оренбургу, Актобе.
"Строительство "самарского" сегмента международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай" создаст новый ареал инвестиционной активности, повысит привлекательность инвестиционных площадок Самарской области. Новый маршрут пройдет в непосредственной близости от объектов эффективно работающей инвестиционной инфраструктуры: ОЭЗ "Тольятти", которая входит в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, территории опережающего развития "Тольятти", которая признана самой эффективной и быстрорастущей в стране, технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", входящем в ТОП-10 национального рейтинга технопарков РФ", - выразил уверенность председатель областного правительства.
"В Самарской области существуют все возможности для представителей бизнеса Республики Казахстан в части выстраивания производственных, технологических цепочек и кооперации с партнерами из Самарской области в целях реализации совместных проектов. Приглашаю вас посетить Самарскую область", - заключил Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.