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В Кировском районе Самары полицейские выявили за день рейдов десятки правонарушений

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На днях во время профилактических рейдов в Кировском районе Самары с участием 85 полицейских и помогавших им представителей добровольной народной дружины Самары были проверены более 40 человек, находящихся под административным надзором.

В итоге было пресечено 30 правонарушений, в том числе потребление алкогольной продукции в местах, где таковое запрещено федеральным законом, и уклонение от исполнения административного наказания, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Также во время рейдов было возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.2 КоАП РФ "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена" и ч.1 ст. 14.17.1 КоАП РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами".

Из незаконного оборота было изъято 200 л стеклоомывающей жидкости, обнаруженных в ходе проверки гаражного кооператива на ул. Алма-Атинской. А во время проверки объекта на пр. Карла Маркса полицейские обнаружили и изъяли 13,5 л алкогольной и спиртосодержащей продукции и 50 л пива.

Кроме того, собрано два материала проверок по сообщениям от граждан о реализации алкогольной продукции без сопроводительных документов в магазине-баре, расположенном на проспекте Металлургов и кафе-баре на ул. Алма-Атинской.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, подобные профилактические мероприятия по предупреждению и раскрытию правонарушений и преступлений на улицах и в иных общественных местах полицейские проводят на постоянной основе. И рекомендуют жителям региона сообщать обо всех фактах нарушения законодательства в ближайшие отделы полиции или по телефону 102.

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