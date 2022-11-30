Три экс-полицейских в Тольятти получили сроки за взятку в 15 тыс. рублей

Во вторник, 29 ноября, Центральный районный суд Тольятти вынес приговор по делу трех теперь уже бывших сотрудников полиции, сообщает прокуратура Самарской области.
Два сотрудника патрульно-постовой службы и инспектор дорожно-патрульной службы признаны виновными в получение взятки с ее вымогательством группой лиц по предварительному сговору.
Следствием и судом было установлено, что в мае 2021 г. полицейские запросили 15 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности несовершеннолетнего за управление автомобилем без прав, передачу управления транспортным средством, а также за недоставление в отдел полиции для проверки на предмет угона.
"Подсудимые в судебном заседании вину в предъявленном им обвинении не признали. С учетом мнения прокурора судом им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
Осужденные также на три года лишены права занимать должности в правоохранительных органах.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.