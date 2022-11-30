Три экс-полицейских в Тольятти получили сроки за взятку в 15 тыс. рублей

Во вторник, 29 ноября, Центральный районный суд Тольятти вынес приговор по делу трех теперь уже бывших сотрудников полиции, сообщает прокуратура Самарской области.

Два сотрудника патрульно-постовой службы и инспектор дорожно-патрульной службы признаны виновными в получение взятки с ее вымогательством группой лиц по предварительному сговору.

Следствием и судом было установлено, что в мае 2021 г. полицейские запросили 15 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности несовершеннолетнего за управление автомобилем без прав, передачу управления транспортным средством, а также за недоставление в отдел полиции для проверки на предмет угона.

"Подсудимые в судебном заседании вину в предъявленном им обвинении не признали. С учетом мнения прокурора судом им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

Осужденные также на три года лишены права занимать должности в правоохранительных органах.