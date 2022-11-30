"РКС-Самара" собрали с неплательщиков более 13 миллионов рублей с помощью пирамиды должника

Пирамида должника была придумана и запущена в работу в "РКС-Самара" в 2018 году. Она сразу стала одним из самых эффективных средств борьбы с неплательщиками. Устанавливается пирамида, как правило, около частных домов с признаками платежеспособности владельца. Также в компании "работает" летающая пирамида, которую поднимают к окнам должников в многоквартирных домах, есть шагающая — прогуливающаяся вдоль домов с наибольшим числом задолжавших жителей, а говорящая рассказывает всем о бездействии абонента. Устанавливаются пирамиды и у офисов предприятий, которые не оплачивают услуги ресурсоснабжающей организации.
Никто из адресатов установки пирамиды не хочет, чтобы о его долгах знали. Долг за жизненно важные и уже потребленные ресурсы сродни воровству. Придание факту такого воровства гласности — лучший стимул избавиться от долга. Так и получается в большинстве случаев. Половина абонентов, кому о долге напоминала пирамида, погасили задолженность. Всего с 2018 года пирамида выезжала к недобросовестным абонентам 466 раз, за это время собрано более 13 миллионов долговых рублей.
Опыт работы с должниками с помощью пирамиды стали использовать ресурсоснабжающие организации по всей стране. Должники пытаются нейтрализовать эффект: закрашивают надписи, закрывают, но всем понятно — пирамида просто так не возникает, если есть пирамида — есть долг, и его лучше погасить.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа