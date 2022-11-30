В Самарской области в 2022 году обновлена инфраструктура сфер образования и культуры

В 2022 году большая работа по обеспечению детям, проживающим на всей территории региона, удобных и современных условий для учебы и гармоничного развития ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Так, был проведен капитальный ремонт школы села Черновка им. воина-интернационалиста С. Н. Левчишина Кинель-Черкасского района. В этом году образовательное учреждение, в котором знания получают 130 ребятишек, обрело современный облик в рамках программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года".

Для комфортной учебы школьников сделано немало - утеплен фасад здания, капитально отремонтированы крыша, системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, вентиляции и электроснабжения. Старое неприметное здание теперь выглядит ярко и современно. Внутри строители заменили напольное покрытие, оконные блоки, дверные конструкции, покрасили стены. Завезена новая мебель, лабораторное оборудование. В спортивном зале обустроены душевые.

"Благодаря кардинальным изменениям в родную школу вернулись многие черновские ученики, которые обучались в учебных заведениях города Отрадный", - говорит директор школы Лидия Данилова.

Помимо черновской школы, в Кинель-Черкасском районе отремонтировали школы в селах Березняки и Александровка. Полностью обновлены пищеблоки Тоузаковской и Ерзовской школ - отремонтированы помещения, заменены инженерные коммуникации и окна, появилось современное специализированное оборудование и мебель. Теперь пищеблоки полностью соответствуют всем санитарным нормам, и школьники получают качественное питание.

"В 2022 году были проведены ремонтные работы, благоустройство прилегающей территории, оснащены инвентарем и оборудованием образовательные учреждения Кинель-Черкасского района. Также за счет средств местного бюджета учреждениями приобретены лакокрасочные материалы, инвентарь, сантехническое оборудование и прочие материальные запасы для проведения текущего косметического ремонта", - рассказал руководитель комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района Дмитрий Долгополов.

По данным регионального министерства образования и науки, в целом по области выполнено 190 видов работ в рамках капитального ремонта в 160 образовательных организациях - школах, детских садах и средне-специальных учебных заведениях.

Одновременно в регионе продолжается и обновление учреждений культуры. Самарская область является активным участником нацпроекта "Культура", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным и призванного усовершенствовать инфраструктуру отрасли, оснастить учреждения культуры современным, высокотехнологичным оборудованием, а в конечном итоге, сделать их привлекательными, востребованными для населения.

По информации регионального министерства культуры, в течение 2019–2021 гг. в рамках нацпроекта модернизировано 31 муниципальное учреждение культуры, из них 23 сельских дома культуры, 4 детских школы искусств, реконструировано 2 детских театра (2-й пусковой комплекс театра юного зрителя "СамАрт" и Самарский театр кукол).

В 2022 году после капитального ремонта откроется еще 10 сельских домов культуры и 2 детских школы искусств, 2 муниципальных кинозала, оснащенных современным оборудованием (в добавление к тем 7, которые уже удалось обновить за 4 года в рамках нацпроекта), впервые технически переоснащено 3 муниципальных музея.

Обновленные в рамках нацпроекта "Культура" учреждения становятся местом притяжения жителей всех возрастов. Кроме того, жители сами участвуют в обсуждении и реализации дизайн-проектов и домов культуры, и модельных библиотек, именно в этом ярко проявляется социальная заинтересованность в развитии культурной среды муниципалитетов, повышается посещаемость организаций культуры.