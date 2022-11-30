В Самарской области в 2022 году обновлена инфраструктура сфер образования и культуры

В 2022 году большая работа по обеспечению детям, проживающим на всей территории региона, удобных и современных условий для учебы и гармоничного развития ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Так, был проведен капитальный ремонт школы села Черновка им. воина-интернационалиста С. Н. Левчишина Кинель-Черкасского района. В этом году образовательное учреждение, в котором знания получают 130 ребятишек, обрело современный облик в рамках программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года".
Для комфортной учебы школьников сделано немало - утеплен фасад здания, капитально отремонтированы крыша, системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения, вентиляции и электроснабжения. Старое неприметное здание теперь выглядит ярко и современно. Внутри строители заменили напольное покрытие, оконные блоки, дверные конструкции, покрасили стены. Завезена новая мебель, лабораторное оборудование. В спортивном зале обустроены душевые.
"Благодаря кардинальным изменениям в родную школу вернулись многие черновские ученики, которые обучались в учебных заведениях города Отрадный", - говорит директор школы Лидия Данилова.
Помимо черновской школы, в Кинель-Черкасском районе отремонтировали школы в селах Березняки и Александровка. Полностью обновлены пищеблоки Тоузаковской и Ерзовской школ - отремонтированы помещения, заменены инженерные коммуникации и окна, появилось современное специализированное оборудование и мебель. Теперь пищеблоки полностью соответствуют всем санитарным нормам, и школьники получают качественное питание.
"В 2022 году были проведены ремонтные работы, благоустройство прилегающей территории, оснащены инвентарем и оборудованием образовательные учреждения Кинель-Черкасского района. Также за счет средств местного бюджета учреждениями приобретены лакокрасочные материалы, инвентарь, сантехническое оборудование и прочие материальные запасы для проведения текущего косметического ремонта", - рассказал руководитель комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района Дмитрий Долгополов.
По данным регионального министерства образования и науки, в целом по области выполнено 190 видов работ в рамках капитального ремонта в 160 образовательных организациях - школах, детских садах и средне-специальных учебных заведениях.
Одновременно в регионе продолжается и обновление учреждений культуры. Самарская область является активным участником нацпроекта "Культура", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным и призванного усовершенствовать инфраструктуру отрасли, оснастить учреждения культуры современным, высокотехнологичным оборудованием, а в конечном итоге, сделать их привлекательными, востребованными для населения.
По информации регионального министерства культуры, в течение 2019–2021 гг. в рамках нацпроекта модернизировано 31 муниципальное учреждение культуры, из них 23 сельских дома культуры, 4 детских школы искусств, реконструировано 2 детских театра (2-й пусковой комплекс театра юного зрителя "СамАрт" и Самарский театр кукол).
В 2022 году после капитального ремонта откроется еще 10 сельских домов культуры и 2 детских школы искусств, 2 муниципальных кинозала, оснащенных современным оборудованием (в добавление к тем 7, которые уже удалось обновить за 4 года в рамках нацпроекта), впервые технически переоснащено 3 муниципальных музея.
Обновленные в рамках нацпроекта "Культура" учреждения становятся местом притяжения жителей всех возрастов. Кроме того, жители сами участвуют в обсуждении и реализации дизайн-проектов и домов культуры, и модельных библиотек, именно в этом ярко проявляется социальная заинтересованность в развитии культурной среды муниципалитетов, повышается посещаемость организаций культуры.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.