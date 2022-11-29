Во вторник, 29 ноября, в ходе поездки в Ульяновскую область полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРиО) ФМБА России.

В Федеральном научно-клиническом центре радиологии и онкологии ФМБА России может получить помощь любой житель России в рамках государственных гарантий. В этом уникальном центре лечат пациентов, занимаются научной и образовательной деятельностью, разрабатывают новые технологические подходы.

Особая значимость центра в работе по принципу "замкнутого цикла" - все этапы оказания помощи от первой консультации онколога до реабилитации после лечения люди получают в одном медицинском комплексе. Все высокотехнологичное лечение проводится бесплатно в рамках госгарантий по квотам, в том числе и такая прогрессивная методика, как протонная терапия.

Генеральный директор ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России Юрий Удалов отметил, что в Федеральный научно-клинический центр радиологии и онкологии ФМБА России могут обратиться пациенты из всех регионов Приволжского федерального округа и Российской Федерации. Система протонной терапии - передовой метод лечения онкологии, используемая в Центре, уникальна.

Всего через ФНКЦРиО ФМБА России за прошедший год прошли пациенты 76 субъектов страны, в 2022 году уже прошли лечение 52 пациента по линии проекта Союзного государства России и Республики Беларусь.

Игорь Комаров дал высокую оценку Центру и помощи, которую может получить любой житель России в рамках государственных гарантий. Полпред обратил внимание, что здесь созданы уникальные возможности для научных исследований и развития высококвалифицированных специалистов.

При необходимости пациентов из Самарской области также направляют на специализированное лечение в Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии. В регионе третий год реализуется региональная целевая программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках национального проекта "Здравоохранение", основной задачей которого является снижение смертности от злокачественных новообразований за счет внедрения, в том числе, современных методов лечения опухолей с использованием новейшего медицинского оборудования.

В Самарской области работа по развитию системы здравоохранения, внедрению передовых методик в медицине, оснащению медучреждений новым оборудованием ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Одним из направлений, где произошло переоснащение, является радиотерапевтическая служба области. Радиотерапевты работают в тесном контакте с медицинскими физиками, которые рассчитывают индивидуальные для каждого пациента параметры: разовая доза, суммарная доза, объем облученной опухолевой и здоровой ткани, вероятность побочных явлений.

"В Самаре сегодня используются все технологии, которые применяются в лучевой терапии по всему миру. Если, например, раньше в планировании лечения мы ориентировались по рентгеновским снимкам, то сейчас у нас есть огромный арсенал: компьютерные и МРТ-томограммы, ПЭТ/КТ - изображения, на которых можно четко увидеть опухоль и "подвести" к ней дозу облучения, максимально обезопасив здоровые ткани, - комментирует заведующая отделом лучевой терапии Юлия Яннаева, - к нам приезжают лечиться из Пензенской, Ульяновской областей, Москвы, Санкт - Петербурга, Краснодара, Ямало - Ненецкого автономного округа, Крыма. В случае необходимости и по решению врачебной комиссии, пациенты могут быть направлены на лечение в Центр ядерной медицины и протонной терапии Федерального медико-биологического агентства г. Димитровград".

В ежегодной научно - практической конференции с международным участием "Новые технологии в онкологии", которая пройдет в Самаре, примут участие радиотерапевты из онкологических диспансеров других регионов.



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