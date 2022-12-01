Откуда деньги: защита владельца таунхаусов на Московском шоссе вновь просит у оппонентов доказательств

В Самарском районном суде продолжается повторное рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Самары Александра Храмова, которого обвиняют в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, этим же судом Храмов был признан виновным и получил пять лет лишения свободы. Отсидев 11 месяцев на нарах, решением Шестого кассационного суда он был освобожден, а приговор отменен, и дело направлено на новое рассмотрение.

В основу уголовного дела легли сложные взаимоотношения Александра Храмова с Павлом Германовым, Виктором Жупиковым и Игорем Володиным, которые выступали партнерами при строительстве 15 таунхаусов на 18 км Московского шоссе около озера Паршино.

Таунхаусы возводились на принадлежащих Храмову 40 сотках земли. По его словам, предполагалось, что его партнеры после окончания строительства получат три таунхауса. При этом стороны не подписывали договора. Впоследствии у них возникли разногласия по распределению построенных объектов недвижимости.

Германов, Жупиков и Володин обращались в суды в попытках отменить сделки Храмова по реализации таунхаусов, а также взыскать с него якобы понесенные расходы. Однако добиться нужных им решений не смогли. Без подписанного договора о совместном строительстве и распределении долей, подлинников товарных накладных и счетов-фактур, судьи отказывались верить их словам.

В итоги бывшие партнеры Храмова добились возбуждения уголовного дела, которое сейчас рассматривается судом с нуля, поскольку кассационная инстанция также, как и гражданские суды до этого, указала на проблемы с доказательствами.

На последнем заседании в Самарском районном суде, прошедшем 30 ноября, продолжился опрос Павла Германова, имеющего статус потерпевшего. По его словам, от действий обвиняемого он понес ущерб около 22 млн рублей.

Адвокат подсудимого Максим Сухов три часа задавал вопросы потерпевшему, пытаясь выяснить откуда у того появились средства на инвестирование в строительство таунхаусов, так как убедительных вещественных доказательств тому в материалах дела нет.

Германов же рассказал суду, что 3-4 млн руб. он накопил, 3,3 млн руб. заработал на строительстве храма Всех святых на ул. Тухачевского в Самаре (его отец был священником), взял в долг у родителей, родственников и знакомых. В результате, по его словам, он вложил в строительство более 14 млн рублей. Долги же эти он якобы раздал, получая зарплату около 50-60 тыс. руб. ежемесячно в банкротившемся московском ООО "Управляющая компания "Самаратрубопроводстрой".

Однако согласно материалам арбитражного дела по иску этой фирмы к Германову, последний действительно исполнял там обязанности генерального директора, но лишь девять месяцев - с 28.06.2017 по 15.03.2018, да и к тому же безвозмездно.

В решении по делу написано: "Ответчик в отзыве на иск указывает на следующие обстоятельства. При назначении Германова П.В. на должность руководителя ООО "УК "Самаратрубопроводстрой" в июле 2017 года организация уже не осуществляла ведение финансово-хозяйственной деятельности. Расчетный счет был закрыт. Учредительные документы, а также бухгалтерские и иные документы, касающиеся осуществления финансово-хозяйственной деятельности не передавались от прежнего руководителя Дьяченко С. А. к Германову П.В., поскольку всю финансово-хозяйственную деятельность фактически осуществлял единственный учредитель общества — Белянчиков А.А. …Трудовой договор с Германовым П.В. не заключался. Заработная плата Германову П.В. не начислялась и не выплачивалась".

Впечатление, что Германов не всегда обременял себя заключением письменных договоров и безвозмездно трудился "на доверии", подкрепляет и другое его разбирательство с очередным "работодателем". В апелляционном определении Самарского облсуда по его иску к АО "ГазСтройЭксплуатация" о восстановлении на работе указывается: "Вместе с тем, судебная коллегия находит, что стороной истца не представлено достоверных и бесспорных доказательств, подтверждающих наличие трудовых отношений между ним и ответчиком, подтверждающих доводы истца о том, что он работал в должности генерального директора. … В судебном заседании судебной коллегии представитель истца Германова П.В. — Нечипоренко Н.В. (по доверенности) пояснил, что трудовой договор между сторонами не был заключен; не было определено место работы истца; размер его заработной платы также не был определен, более того, истец заработную плату не получал. Имеется ли запись в трудовой книжке истца о спорном периоде работы, представитель истца не смог пояснить".

Также в ходе идущего на данный момент разбирательства защита обвиняемого просила приобщить к делу результаты графологической экспертизы подписей на гражданских исках к Храмову, предъявленных потерпевшими. По мнению специалиста, в документе подписи Жупикова и Володина выполнены Германовым.