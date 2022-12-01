"Т Плюс" определит лучшего сварщика

В Самаре проходит конкурс профессионального мастерства среди сварщиков ПАО "Т Плюс". Лучшего по профессии определяют среди представителей 13 филиалов компании.
Конкурс проходит в три этапа. У специалистов проверяют знания нормативных документов, навыки по безопасному проведению сварочных работ и оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве. Основным является практический этап — подготовка и выполнение сварки стыка металлических труб. Соревнование проходит на базе Самарского учебно-курсового комбината.
"От работы сварщиков во многом зависит надежность теплоснабжения потребителей энергокомпании. На соревнованиях особое внимание уделяется качеству выполнения ими сварных соединений, за этим следят профессиональные дефектоскописты. В Самаре собрались лучшие сварщики компании, которые обмениваются опытом и определяют лидера в профессии", — рассказал руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО "Т Плюс", главный судья соревнований Вячеслав Страхов.
Итоги соревнования профессионального мастерства будут подведены завтра, 2 декабря.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа