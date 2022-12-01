"Т Плюс" определит лучшего сварщика

В Самаре проходит конкурс профессионального мастерства среди сварщиков ПАО "Т Плюс". Лучшего по профессии определяют среди представителей 13 филиалов компании.

Конкурс проходит в три этапа. У специалистов проверяют знания нормативных документов, навыки по безопасному проведению сварочных работ и оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве. Основным является практический этап — подготовка и выполнение сварки стыка металлических труб. Соревнование проходит на базе Самарского учебно-курсового комбината.

"От работы сварщиков во многом зависит надежность теплоснабжения потребителей энергокомпании. На соревнованиях особое внимание уделяется качеству выполнения ими сварных соединений, за этим следят профессиональные дефектоскописты. В Самаре собрались лучшие сварщики компании, которые обмениваются опытом и определяют лидера в профессии", — рассказал руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО "Т Плюс", главный судья соревнований Вячеслав Страхов.

Итоги соревнования профессионального мастерства будут подведены завтра, 2 декабря.