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Преступления Происшествия

В Самаре владелец сервисного центра обманул покупателей электроники на 20 млн рублей

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца сервисного центра электронной техники, обвиняемого в совершении серии мошенничеств.

По версии следствия, мужчина размещал в соцсетях и на специализированных площадках объявления о продаже популярных товаров: смартфонов, игровых приставок, видеокарт, майнинг-ферм и других по существенно заниженной цене.

Обвиняемый направлял покупателям сфальсифицированные документы о мнимой закупке товаров, получал от них средства в качестве оплаты, но обязательства не выполнял.

Всего в период с февраля 2020 г. по ноябрь 2021 г. жертвами мошенника стали 86 граждан из 15 регионов России, которым причинен ущерб на общую сумму более 20 млн рублей.

"На протяжении продолжительного периода уголовные дела по указанным фактам не возбуждались до вмешательства прокуратуры г. Самары, где было собрано более 20 материалов проверок и дана дополнительная оценка собранным доказательствам и преступному умыслу мошенника", - отмечают в прокуратуре Самарской области.

Материалы уголовного дела составили 62 тома.

Уголовное дело обвиняемого, который находится под стражей, направлено для рассмотрения в Советский районный суд.

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