В Самарской области полицейские выявили 737 правонарушений в сфере миграционного законодательства

С 21 по 25 ноября во время четвертого этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегальный мигрант" полицейские региона проверили около 2 тыс. объектов, пресекли 429 административных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания в РФ иностранных граждан и 308 - с нарушением правил осуществления трудовой деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В областной полиции уточнили, что оперативно-профилактическая операция проводится в целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области.
Участниками ее четвертого этапа стали сотрудники управления по вопросам миграции, оперативники управления уголовного розыска, управления по контролю за оборотом наркотиков, управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях судами наложено административных штрафов на общую сумму порядка 1,5 млн рублей.
Еще полицейскими выявлены 22 преступления в сфере миграции, касающиеся фиктивной регистрации граждан и подделки документов. Так, в Пестравском районе сотрудниками ДПС за нарушение ПДД был остановлен легковой автомобиль, в котором находились шесть уроженцев ближнего зарубежья. При проверке документов полицейские выяснили, что у задержанных отсутствуют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
Рассмотрев административные материалы, составленные полицейскими, Красноармейский районный суд Самарской области приговорил каждого из нарушителей к штрафу в 2 тыс руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
"Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области, продолжаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. - Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102".
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?