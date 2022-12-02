16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области полицейские выявили 737 правонарушений в сфере миграционного законодательства "Ребенок пострадал в детсаду": жительница Самары обратилась к Александру Бастрыкину На трассе в Безенчукском районе сгорел автобус ПАЗ При тушении пожара 35 человек эвакуировали из дома на ул. Чапаевской в Самаре Три автомобиля обгорели на ул. Краснодонской в Самаре

Происшествия

В Самарской области полицейские выявили 737 правонарушений в сфере миграционного законодательства

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 21 по 25 ноября во время четвертого этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегальный мигрант" полицейские региона проверили около 2 тыс. объектов, пресекли 429 административных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания в РФ иностранных граждан и 308 - с нарушением правил осуществления трудовой деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В областной полиции уточнили, что оперативно-профилактическая операция проводится в целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области.

Участниками ее четвертого этапа стали сотрудники управления по вопросам миграции, оперативники управления уголовного розыска, управления по контролю за оборотом наркотиков, управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях судами наложено административных штрафов на общую сумму порядка 1,5 млн рублей.

Еще полицейскими выявлены 22 преступления в сфере миграции, касающиеся фиктивной регистрации граждан и подделки документов. Так, в Пестравском районе сотрудниками ДПС за нарушение ПДД был остановлен легковой автомобиль, в котором находились шесть уроженцев ближнего зарубежья. При проверке документов полицейские выяснили, что у задержанных отсутствуют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Рассмотрев административные материалы, составленные полицейскими, Красноармейский районный суд Самарской области приговорил каждого из нарушителей к штрафу в 2 тыс руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

"Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области, продолжаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. - Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102".

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Александр Кошкин 03 октября 2022 12:44 Найдена многодетная молодая мать, пропавшая без вести в Самаре

Может стоило написать всё же живой её нашли или как???

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1