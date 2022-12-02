В Самарской области полицейские выявили 737 правонарушений в сфере миграционного законодательства

С 21 по 25 ноября во время четвертого этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегальный мигрант" полицейские региона проверили около 2 тыс. объектов, пресекли 429 административных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания в РФ иностранных граждан и 308 - с нарушением правил осуществления трудовой деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В областной полиции уточнили, что оперативно-профилактическая операция проводится в целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области.

Участниками ее четвертого этапа стали сотрудники управления по вопросам миграции, оперативники управления уголовного розыска, управления по контролю за оборотом наркотиков, управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, инспекторы Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях судами наложено административных штрафов на общую сумму порядка 1,5 млн рублей.

Еще полицейскими выявлены 22 преступления в сфере миграции, касающиеся фиктивной регистрации граждан и подделки документов. Так, в Пестравском районе сотрудниками ДПС за нарушение ПДД был остановлен легковой автомобиль, в котором находились шесть уроженцев ближнего зарубежья. При проверке документов полицейские выяснили, что у задержанных отсутствуют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Рассмотрев административные материалы, составленные полицейскими, Красноармейский районный суд Самарской области приговорил каждого из нарушителей к штрафу в 2 тыс руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

"Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области, продолжаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. - Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102".