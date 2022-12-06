Муниципалитеты Самарской области получат 694 млн руб. на обновление пассажирского транспорта

Муниципалитеты Самарской области получат субсидии в размере 694 млн руб. на обновление подвижного состава, предназначенного для перевозок общественным транспортом. Соответствующее распоряжение губернатора Дмитрия Азарова опубликовано в понедельник, 5 декабря.

Средства поступят в форме межбюджетных трансфертов. Распределением дотаций по муниципальным образованиям будет заниматься региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.