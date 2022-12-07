Самарский проект "Том Сойер Фест": Ярмарка домов" стал лауреатом международной Премии #МЫВМЕСТЕ

В Доме молодёжи в Манеже подвели первые итоги международной Премии #МЫВМЕСТЕ — 2022. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Лауреатом в номинации "Территория для жизни" стал самарский проект — Фестиваль "Том Сойер Фест" — 2022: Ярмарка домов".

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ объединила добровольцев из более чем 45 стран и 89 регионов России: волонтёров, крупные НКО, социально ответственный бизнес, журналистов и блогеров. От Самарской области на соискание Международной премии было подано более 900 проектов, из которых свыше 160 заявок прошли процедуру отбора, а 3 проекта стали финалистами:

— "Бегай в Тольятти" — организаторы проекта создают и развивают беговое сообщество в городе, проводят открытые забеги среди взрослого населения, детей, молодежи;

— "Самара-городок": развитие паллиативной помощи в Самарской области — проект благотворительного фонда "ЕВИТА", в рамках которого были переоборудованы паллиативные койко-места в 6 палатах первого в области детского паллиативного отделения на базе СОКБ им В. Д. Середавина;

— Фестиваль "Том Сойер Фест" — 2022: Ярмарка домов", проект СРОО "За информационное общество", который и стал лауреатом Международной премии #МЫВМЕСТЕ — 2022.

Первую школу "Том Сойер Фест" в Самаре провели в 2017 году благодаря поддержке тогда еще сенатора от Самарской области Дмитрия Азарова. С этого момента подобные общественные движения начали зарождаться в других регионах России.

"Для нас проект "Том Сойер Фест": Ярмарка домов" является одним из самых интересных, эффективных и массовых в деле сохранения исторического наследия. Поэтому мы стараемся популяризировать его всеми возможными способами. На сегодняшний день мы охватываем 77 городов по всей стране, в нашем проекте принимают участие более 10 тыс. волонтёров, и за время существования Фестиваля, за 8 лет, мы отреставрировали около 130 зданий. Участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ и лауреатство в нем для нас промежуточный результат, который мотивирует идти дальше, — подчеркивает директор СРОО "За информационное общество" Анастасия Кнор. — Эмоции были яркие. Было чувство удовлетворения от проделанной работы, от оцененного результата. Оказаться в числе лидеров среди всех проектов и единственным проектом из Самарской области — вызывало и до сих пор вызывает чувство гордости, для нас это очень почетно".

"Том Сойер Фест" — это фестиваль восстановления исторической среды. В этом году было проведено 3 мероприятия: Школа "Том Сойер Феста" для новых городов-участников, спасение уникального для Самары "Дома с часами" купца Кожевникова на Коммунистической, 5, а также "Ярмарка домов", где волонтеры искали инвесторов для расселенных исторических домов, возвращая их в городскую среду с новыми функциями. Для этого в Самаре и других городах был выявлен ряд потенциальных инвесторов, готовых вкладывать средства в восстановление исторических зданий. Кроме того, продолжается работа консультационного центра, который поддерживает как новые, так и уже существующие команды фестиваля в других городах.

Всего в заявочной кампании национального трека Международной Премии #МЫВМЕСТЕ — 2022 приняло участие свыше 30 000 проектов со всей страны. Участники могли подать заявку в 9 номинациях: "Помощь людям", "Территория для жизни", "Страна возможностей", "Здоровье нации", "Большая перемена", "Медиапроект", "Лидер социальных изменений", "Ответственный бизнес", "Социальный предприниматель". В финал Международной Премии #МЫВМЕСТЕ вышло 127 проектов, 15 из них направлены на помощь населению Донбасса и вынужденным переселенцам с освобождённых территорий. Победителями стали 56 проектов.

"Сегодня друг другу помогают все без исключения. Этот год еще раз доказал, насколько важно то объединение, которое произошло в рамках национальной акции #МЫВМЕСТЕ. Никто не остался в стороне, поэтому площадка форума #МЫВМЕСТЕ, площадка Дома молодёжи становится местом притяжения. Здесь собрались молодые неравнодушные ребята, наши ключевые партнёры, фактически все федеральные ведомства, крупнейшие компании страны, которые внесли большой вклад в развитие социальных проектов и добровольчества, и сегодня многие из получили награду в рамках Международной Премии #МЫВМЕСТЕ", — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Помимо общественного признания, победители Премии #МЫВМЕСТЕ получают гранты до 3,5 млн рублей на развитие своих проектов, возможность принять участие в мероприятиях Фонда "Росконгресс", медиаподдержку от АНО "Национальные приоритеты" и других партнеров, дополнительные баллы в конкурсах платформы АНО "Россия — страна возможностей", путешествие по России и тиражирование практики через сеть Добро.Центров и сервис "АСИ Смартека".

Награждение победителей Премии #МЫВМЕСТЕ и праздничный концерт стали главными событиями первого дня Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ — 2022. Полезная программа включала экскурсии по музеям, выставкам и значимым организациям Москвы. В Доме молодёжи гости форума приняли участие в насыщенной выставочной программе: они собирали продукты и подарки для российских военнослужащих на стенде #МЫВМЕСТЕ, учились оказывать первую помощь на площадке "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", узнавали про правила здорового образа жизни от "Волонтёров-медиков, перерабатывали вторсырье под руководством команды ГК "Росатом", учились водить поезд "Ласточка" в гостях у ОАО "РЖД" и не только. Также 5 декабря на форуме состоялся запуск "Ёлки желаний" — ежегодной благотворительной акции, в рамках которой люди могут совершить доброе дело и исполнить детские желания. Для этого достаточно снять с ёлки шар с мечтой ребёнка и подарить ему то, что он загадал.