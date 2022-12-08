ГУ МВД России по Самарской области озвучило статистику телефонных мошенничеств в регионе.
Так, жертвами телефонных мошенничеств чаще всего становятся работники образовательных учреждений, нефтегазодобывающей и медицинской сфер, а также сотрудники предприятий промышленного комплекса и компаний, обслуживающих дороги.
Мошенники все чаще используют старую схему "Ваш родственник попал в беду": преступники убеждают потерпевшего, что их внук, сын или племянник попал в опасную ситуацию и для помощи ему нужно передать деньги через курьера. Жертвами такой манипуляции чаще всего становятся люди 65 лет и старше.
Жители региона от 26 до 55 лет чаще всего попадаются на удочку фальшивых сотрудников банка, которые рассказывают об ошибочном оформлении кредита или пополнении баланса.
От мошенничеств с интернет-покупками больше всех страдают люди 15-45 лет. В этом случае ошибкой становится переход по ссылке, направленной мошенниками, передача личных данных и данных банковских карт.
Последние комментарии
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.