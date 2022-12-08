Самарские правоохранители рассказали о самых распространенных схемах телефонного мошенничества в регионе

ГУ МВД России по Самарской области озвучило статистику телефонных мошенничеств в регионе.

Так, жертвами телефонных мошенничеств чаще всего становятся работники образовательных учреждений, нефтегазодобывающей и медицинской сфер, а также сотрудники предприятий промышленного комплекса и компаний, обслуживающих дороги.

Мошенники все чаще используют старую схему "Ваш родственник попал в беду": преступники убеждают потерпевшего, что их внук, сын или племянник попал в опасную ситуацию и для помощи ему нужно передать деньги через курьера. Жертвами такой манипуляции чаще всего становятся люди 65 лет и старше.

Жители региона от 26 до 55 лет чаще всего попадаются на удочку фальшивых сотрудников банка, которые рассказывают об ошибочном оформлении кредита или пополнении баланса.

От мошенничеств с интернет-покупками больше всех страдают люди 15-45 лет. В этом случае ошибкой становится переход по ссылке, направленной мошенниками, передача личных данных и данных банковских карт.