В самарском парке 50-летия Октября открыт каток

В пятницу, 9 декабря, в парке 50-летия Октября в Самаре открылся каток.

Для гостей парка доступен прокат коньков. С появлением снега также будет доступен прокат лыж.

Каток работает каждый день с 10:00 до 22:00, обеденные перерывы с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30, сообщает департамент городского хозяйства и экологии.