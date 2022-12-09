В самарском парке 50-летия Октября открыт каток

В пятницу, 9 декабря, в парке 50-летия Октября в Самаре открылся каток.
Для гостей парка доступен прокат коньков. С появлением снега также будет доступен прокат лыж.
Каток работает каждый день с 10:00 до 22:00, обеденные перерывы с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30, сообщает департамент городского хозяйства и экологии.
Последние комментарии
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР