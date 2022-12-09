Патриотическое воспитание молодежи в Самарской области признано одним из лучших в ПФО

В среду, 7 декабря, в преддверии Дня Героев Отечества под руководством заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО Олега Машковцева состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы патриотического воспитания молодежи в регионах Приволжского федерального округа.

Были подведены итоги организации в 2022 году патриотической работы, в том числе в рамках реализации окружных общественных проектов, определены задачи в данном направлении на 2023 год.

В текущей общественно-политической ситуации вопросы воспитательно-патриотической работы имеют приоритетное значение. Отдельное внимание на совещании было уделено необходимости привлечения к патриотическим мероприятиям с молодежью участников специальной военной операции и организации общественной помощи их семьям. Заместитель полпреда поблагодарил участников совещания за вклад регионов в наполнение окружного сайта "Герои Отечества", и отметил, что сайт стал востребованным и важным информационным ресурсом по увековечению памяти Героев.

Также Олег Машковцев назвал победителей трех конкурсных номинаций, реализуемых в рамках окружного общественного проекта ПФО "Герои Отечества". Самарская область заняла лидирующие позиции по всем направлениям проекта: школьный музей Боевой Славы 33-й стрелковой Холмско-Берлинской дивизии самарской школы №100 имени Героя Советского Союза И.Н.Конева занял первое место в номинации "Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества".

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара" признан лучшим военно-патриотическим клубом ПФО. В номинации "Наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества" Самарская область заняла второе место.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов выразил благодарность участникам и победителям окружного проекта "Герои Отечества". По поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова сертификаты за I место были вручены руководителю школьного музея Виталию Гальчуку и руководителю военно-патриотического клуба Александру Ларионову.

"Вы находитесь непосредственно с нашими детьми, проводите огромную воспитательную работу. Это наше будущее. Что сейчас им в голову вложим, то и будет. Работа по патриотическому воспитанию идет в Самарской области планомерно и серьезно. Тем более что в регионе находится 2-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия, у нас есть на кого равняться, с кого брать пример. Люди в погонах, которые прошли горячие точки, которые сейчас воюют, - они и есть настоящий пример для подрастающего поколения", - подчеркнул Михаил Феоктистов.

Он отметил, что патриотическое воспитание в Самарской области будет продолжено с учетом уже зарекомендовавших себя форм этой деятельности, а также будет организована работа по поиску новых форматов, которые найдут отклик и понимание у современной молодежи. Этому важнейшему направлению особое внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Военно-патриотические клубы Самарской области уже не в первый раз становятся победителями проекта Приволжского Федерального округа "Герои Отечества". В регионе действуют 639 юнармейских отрядов. Подростки и молодежь Самарской области являются активными участниками всех общественных проектов Приволжского федерального округа.