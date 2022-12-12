Делегация Самарской области представила итоги участия СамГМУ в программе "Приоритет 2030"

В субботу, 10 декабря, представительная делегация Самарской области во главе с первым вице-губернатором - председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым приняла участие заседании Совета по грантам федеральной программы академического лидерства "Приоритет 2030", которое состоялось в Москве.
О достижениях Самарского государственного медицинского университета, как вуза-получателя специальной части гранта по треку "Территориальное и отраслевое лидерство", членам совета рассказал ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН Александр Колсанов.
В делегацию Самарской области вошли также министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, генеральный директор "Генериум" Даниил Талянский, генеральный директор "БАРС Груп" Тимур Ахмеров и директор Института инновационного развития СамГМУ, руководитель стратегического проекта СамГМУ Сергей Чаплыгин.
Ректор СамГМУ Александр Колсанов рассказал о разработке и внедрении в здравоохранение инновационных технологий и продуктов, подготовке конкурентоспособных медицинских и фармацевтических кадров, оказании современной высококвалифицированной медицинской помощи.
За последние годы СамГМУ сделал значительный шаг в разработке и реализации собственных продуктов: в начале 2021 года у вуза было 4 разработки IT-медицины, сейчас их уже более 15. Научные разработки университета находят применение в таких направлениях, как реабилитация, телемедицина, медицинские информационные системы и СППВР, образовательная медицинская платформа, нейронавигация. В текущем году стартовала работа Центра серийного производства СамГМУ.
"Регион поддерживает Самарский государственный медицинский университет по многим направлениям, в частности, мы финансируем программу развития университета до 2030 года. В этом году объем финансирования из областного бюджета составил почти 100 млн рублей. Наши медицинские учреждения приобретают продукцию, которую изготавливают университет и его индустриальные партнеры - аппаратно-программные комплексы, сенсорные тренажеры и другое оборудование. Это является хорошей рекламой и позволяет наращивать продажи в другие субъекты Федерации и за рубеж. За последние два года университет заключил более 70 коммерческих контрактов на продажу продукции, которую производит. В этом году при участии губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и министра здравоохранения РФ Михаила Альбертовича Мурашко открылся центр серийного производства, где изготавливаются эндопротезы и другое медицинское оборудование. Он открылся в индустриальном парке, который был построен за частные средства, но регион внес свой вклад, профинансировав строительство инженерных коммуникаций и дорог", - рассказал, комментируя итоги заседания, Виктор Кудряшов.
"Участвуя в программе "Приоритет 2030", мы поставили перед собой амбициозную цель стать лидером в высокотехнологичном секторе "Информационные технологии в здравоохранении" и последовательно движемся к ее достижению. Сегодня профильные подразделения СамГМУ четко ориентированы на разработку и применение прорывных конкурентоспособных технологий мирового уровня, разработку и выпуск инновационных продуктов, способствуя достижению технологического суверенитета нашей страны. Мы добились значительного прогресса в реализации подхода "от идеи в рынок", выпуская более 15 востребованных инновационных продуктов и разрабатываем новые при поддержке наших индустриальных партнеров. Запуск в этом году Центра серийного производства СамГМУ позволит нам масштабировать разработки. Происходит качественная трансформация и образовательного процесса. Продолжая логику медицинского технологического университета, все наши технологии и разработки активно интегрированы в образовательный процесс. Сохранив лучшие традиции российского медицинского образования, мы начали готовить уникальных врачей с современными инженерными и IT- компетенциями. Мы сместили фокус с фундаментальной исследовательской повестки на прикладную и продуктовую деятельность и перешли от модели 90% фундаментальных исследований к модели 80% прикладных исследований с ориентацией на заказчиков. Достижения СамГМУ стали возможными благодаря активной поддержке со стороны нашего учредителя - Министерства здравоохранения России и лично министра Михаила Мурашко, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона, а также всех наших индустриальных партнеров", - сообщил Александр Колсанов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.