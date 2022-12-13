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Облправительство Власть и политика

На оперативном совещании в правительстве региона обсудили помощь семьям военнослужащих

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 декабря, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, исполнение показателей национальных проектов, вопросы помощи семьям участников специальной военной операции, проанализировали работу органов власти в социальных сетях.

Адресная, индивидуальная работа с семьями военнослужащих, принимающих участие в событиях на Украине — традиционно в центре внимания членов областного правительства. Опытом и наработками в этот раз поделились главы Похвистнево, Богатовского и Шенталинского районов области.
Личное общение с близкими военнослужащих, своевременная помощь в решении возникающих вопросов — именно такую задачу поставил руководителям территорий губернатор Дмитрий Азаров.

На каждую семью военнослужащего в регионе создан социальный паспорт, на основании которого им оказывается всесторонняя помощь — от материальной и психологической поддержки до медицинского обеспечения и трудоустройства. Решаются бытовые, хозяйственные вопросы. Помогают и с трудоустройством, и с поддержкой пожилых родственников, и в решении проблем со здоровьем.
Виктор Кудряшов отметил: сейчас очень важно, чтобы семьи чувствовали поддержку, а военнослужащие понимали, что об их близких заботятся.

"Мы призываем всех глав относиться к этому не формально, — подчеркнул он. — Сегодня наши бойцы, участники специальной военной операции, выполняют долг перед Родиной, а наш долг — поддержать их семьи, помочь им в решении бытовых и других вопросов".

Глава областного кабмина уверен: сегодня крайне важно вовлекать в эту деятельность школьников и молодежь, задействовать ресурсы предприятий, работающих на территориях.

Виктор Кудряшов предложил местным жителям взять шефство над молодыми мамами, пожилыми родителями военнослужащих. И работать в этом направлении проактивно: поддерживать, даже если семья не обращается за помощью, хотя потребность в этом есть. Например, зимой актуален вопрос с уборкой снега для тех, кто проживает в частном секторе.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что именно так — искренне — к организации помощи семьям защитников относятся в большинстве муниципалитетов и призвал систематизировать и распространять лучший опыт городов и районов на другие территории.

Гид потребителя

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