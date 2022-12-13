На оперативном совещании в правительстве региона обсудили помощь семьям военнослужащих

В понедельник, 12 декабря, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, исполнение показателей национальных проектов, вопросы помощи семьям участников специальной военной операции, проанализировали работу органов власти в социальных сетях.
Адресная, индивидуальная работа с семьями военнослужащих, принимающих участие в событиях на Украине — традиционно в центре внимания членов областного правительства. Опытом и наработками в этот раз поделились главы Похвистнево, Богатовского и Шенталинского районов области.
Личное общение с близкими военнослужащих, своевременная помощь в решении возникающих вопросов — именно такую задачу поставил руководителям территорий губернатор Дмитрий Азаров.
На каждую семью военнослужащего в регионе создан социальный паспорт, на основании которого им оказывается всесторонняя помощь — от материальной и психологической поддержки до медицинского обеспечения и трудоустройства. Решаются бытовые, хозяйственные вопросы. Помогают и с трудоустройством, и с поддержкой пожилых родственников, и в решении проблем со здоровьем.
Виктор Кудряшов отметил: сейчас очень важно, чтобы семьи чувствовали поддержку, а военнослужащие понимали, что об их близких заботятся.
"Мы призываем всех глав относиться к этому не формально, — подчеркнул он. — Сегодня наши бойцы, участники специальной военной операции, выполняют долг перед Родиной, а наш долг — поддержать их семьи, помочь им в решении бытовых и других вопросов".
Глава областного кабмина уверен: сегодня крайне важно вовлекать в эту деятельность школьников и молодежь, задействовать ресурсы предприятий, работающих на территориях.
Виктор Кудряшов предложил местным жителям взять шефство над молодыми мамами, пожилыми родителями военнослужащих. И работать в этом направлении проактивно: поддерживать, даже если семья не обращается за помощью, хотя потребность в этом есть. Например, зимой актуален вопрос с уборкой снега для тех, кто проживает в частном секторе.
Виктор Кудряшов подчеркнул, что именно так — искренне — к организации помощи семьям защитников относятся в большинстве муниципалитетов и призвал систематизировать и распространять лучший опыт городов и районов на другие территории.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.