В администрации Самары объяснили приостановку реконструкции ДК Литвинова, где погиб ребенок

Сотрудники администрации Самары назвали причины, по которым не удалось выполнить реконструкцию ДК им. Литвинова в срок. Среди них — необходимость проведения дополнительных работ и поиск оборудования.

Напомним, реконструкция началась после произошедшей у ДК трагедии. 1 сентября 2019 г. 10-летний мальчик повис на облицовочной гранитной плите фасада здания. В результате плита упала на голову ребенку. От полученных травм он погиб.

По версии следствия, директор Дворца творчества Валерий Синцов с 2013 по 2019 г. не принял необходимых мер по ремонту фасада здания, хотя знал об угрозе обрушения. Также у фасада не установили ограждения, чтобы защитить людей в случае ЧП. Синцова обвинили в халатности, повлекшей смерть человека. Уголовное дело было направлено в суд Кировского района. Сам Синцов утверждал, что просил денег на ремонт из бюджета, но не получил их.

В итоге районный суд оправдал Синцова. Позже областной суд несколько изменил приговор.

После трагедии мэрия Самары сообщала о закрытии ДК на ремонт. Его планировали завершить в 2022 году. Но недавно стало известно, что возникли проблемы и работы отстают от графика.

В мэрии Самары ответили на запрос Волга Ньюс о причинах. Также чиновники сказали, что сейчас заключают дополнительное соглашение о продлении срока контракта.

"Выполнить ремонтно-реставрационные работы в срок, определенный контрактом, не представилось возможным по следующим причинам. В ходе выполнения работ возникла необходимость в корректировке существующих и разработке дополнительных проектных решений. Также в 2021–2022 годах произошли существенное удорожание и увеличение сроков поставки материалов и оборудования, прекращение поставок некоторого импортного оборудования", — сообщили в мэрии.

Среди работ, которые приходится проводить дополнительно, указано усиление пьедесталов колонн. Как объясняют в мэрии, когда с пьедесталов сняли плиты, то поняли, что бетон осыпается, а кирпичи крошатся. Стало ясно, что нужно усиленное механическое крепление плит плюс связка клеевыми строительными смесями. В департаменте градостроительства также уверяют, что хотят, чтобы реставрация была выполнена качественно, поэтому тщательно подходят к взаимодействию с подрядчиками и устранению дефектов, о которых нельзя было знать при первичном проектировании.

Кроме того, чиновники объяснили, что генподрядчиком на выполнение ремонтно-реставрационных работ является ООО "Фрегат". А авторский надзор вело ООО "Самторес-М". В связи с возникшими трудностями контракт с последними расторгли, а 5 августа заключили новый — с ООО "ННСК". Из-за смены авторского надзора пришлось приостанавливать работы до получения 5 сентября 2022 г. нового разрешения от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

"В настоящее время часть скорректированных проектных решений направлены на экспертизу", — уточнили в мэрии.