Повторные торги на строительство новой дороги до Крутых Ключей вновь выиграла "Балтийская строительная компания - СПб"

Региональный минтранс определился с подрядчиком, который построит автомобильную дорогу общего пользования по Северному шоссе. Речь идет о шестом этапе строительства, от подъезда к Самаре от М-5 "Урал" до бульвара Финютина в Крутых Ключах.

На торги заявился всего один участник, АО "Балтийская строительная компания - СПб", его заявку признали соответствующей требованиям. Компания предложила услуги по максимальной цене контракта - за 171,73 млн рублей.

Напомним, дорога - четырехполосный участок протяженностью 440 метров и шириной проезжей части 15 метров - должна появиться к августу 2023 года.

Это уже не первые торги по данному участку. Годом ранее областные власти уже объявляли конкурс, и тогда по его итогам победила все та же "Балтийская строительная компания - СПб", предложив услуги по начальной цене контракта в 115 млн рублей.

Однако позже руководитель регионального минтранса Иван Пивкин сообщил, что в связи с удорожанием строительных материалов потребовалось внести в проект существенные изменения. Сейчас средства в бюджете предусмотрены, в ближайшее время будет заключен договор с подрядчиком, чтобы уже в зимний период начать земляные работы.