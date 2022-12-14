Повторные торги на строительство новой дороги до Крутых Ключей вновь выиграла "Балтийская строительная компания - СПб"

Региональный минтранс определился с подрядчиком, который построит автомобильную дорогу общего пользования по Северному шоссе. Речь идет о шестом этапе строительства, от подъезда к Самаре от М-5 "Урал" до бульвара Финютина в Крутых Ключах.
На торги заявился всего один участник, АО "Балтийская строительная компания - СПб", его заявку признали соответствующей требованиям. Компания предложила услуги по максимальной цене контракта - за 171,73 млн рублей.
Напомним, дорога - четырехполосный участок протяженностью 440 метров и шириной проезжей части 15 метров - должна появиться к августу 2023 года.
Это уже не первые торги по данному участку. Годом ранее областные власти уже объявляли конкурс, и тогда по его итогам победила все та же "Балтийская строительная компания - СПб", предложив услуги по начальной цене контракта в 115 млн рублей.
Однако позже руководитель регионального минтранса Иван Пивкин сообщил, что в связи с удорожанием строительных материалов потребовалось внести в проект существенные изменения. Сейчас средства в бюджете предусмотрены, в ближайшее время будет заключен договор с подрядчиком, чтобы уже в зимний период начать земляные работы.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?