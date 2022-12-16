В Самарской области отмечают - число бракосочетаний выросло на 10%

В пятницу, 16 декабря, накануне профессионального праздника - 105-летия со дня образования органов ЗАГС - в правительстве Самарской области были подведены итоги работы службы в уходящем году.
Торжественное собрание, на котором чествовали лучших работников органов ЗАГС и обсуждали задачи службы на перспективу, провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
В мероприятии приняли участие руководитель Управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, заместитель министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев.
Руководители и специалисты территориальных отделов органов ЗАГС подключились к участию в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи. На связь вышли также участники молодежного форума "Мой выбор - семья", который в эти дни проходит в Тольятти.
Председатель областного правительства отметил большой вклад управления ЗАГС во внедрение цифровых государственных сервисов: "Вы провели огромную работу по формированию Единого реестра ЗАГС, наполнили его конвертированными сведениями. В ЕГР было внесено более 10,5 миллиона записей актов гражданского состояния: с 1926 года по настоящее время. Было много сложностей, это требовало и работы в ненормированном режиме, и обновления техники, и конечно, я хочу отметить, что весь коллектив отнесся к этому очень ответственно, профессионально, и Самарская область по итогам этой работы стала одним из лидеров в стране, что неоднократно отмечалось на всех уровнях. Благодарю вас за это".
Сегодня для жителей Самарской области из 85 государственных услуг 83 доступны в электронном виде, в режиме 24/7. Это результат работы правительства региона в целом, и в немалой степени - заслуга управления ЗАГС.
Руководитель управления ЗАГС Екатерина Мельник рассказала об итогах работы службы в уходящем году. С начала года органами ЗАГС Самарской области было зарегистрировано 107,5 тысячи актов гражданского состояния. При этом, как отметила глава управления, в этом году государственные регистраторы отмечают резкое снижение уровня смертности на 23% и значительный рост числа зарегистрированных браков на 10%.
В 2022 году ЗАГС выполнил еще одну поставленную задачу: внедрен суперсервис "Рождение ребенка", и с помощью платформы "Госуслуги" граждане могут дистанционно получить электронное свидетельство о рождении ребенка. Одновременно запускаются процессы оформления СНИЛС и постановки на очередь в детский сад. Следующий шаг - одновременный запуск оформления документов для назначения мер государственной поддержки по принципу социального казначейства, без участия заявителя. Сейчас этот аспект находится в разработке. Уже в этом году суперсервисом "Рождение ребенка" успели воспользоваться 150 самарцев, в 2023 прогнозируется значительный рост этого показателя.
Работники ЗАГС оперативно оказывают услуги переселенцам из ДНР и ЛНР, прибывающим в Самарскую область. Участвуют в единых консультационных днях для семей военнослужащих.
В губернии развитию системы ЗАГС уделяется большое внимание. Екатерина Мельник поблагодарила губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительство региона за поддержку в решении всех текущих вопросов: реконструкции помещений, обновлении техники.
"Суперсервисы - пример эффективного взаимодействия различных органов власти, и отрадно, что по этому показателю Самарская область находится в числе лидеров в стране. Это можно только приветствовать", - отметил начальник управления министерства юстиции по Самарской области Павел Сокол. Он также отметил, что за год управление минюста не получило ни одной обоснованной жалобы на органы ЗАГС, что также свидетельствует о высокой степени удовлетворенности граждан работой службы.
В ходе заседания глава регионального кабмина Виктор Кудряшов по видеоконференцсвязи обратился с приветствием к участникам молодежного форума "Мой выбор - семья".
"Не случайно форум проходит в Тольятти, городе, где много активной, целеустремленной молодежи. Уверен, что те, кто сегодня принимают участие в форуме, понимают, что мерилом успешности жизни человека прежде всего является семья. Крепкая, дружная семья, в которой много детей - это самое главное. Благодарю вас за участие в форуме, за то, что все вы вносите свой вклад в защиту и укрепление традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей", - сказал Виктор Кудряшов.
В завершение встречи премьер областного правительства вручил награды губернатора Самарской области лучшим сотрудникам ЗАГС региона.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.