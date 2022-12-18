Елена Лапушкина о ситуации с ледяным дождем: "обработка производится многократно и регулярно"

Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию, сложившуюся в городе из-за ледяного дождя.

"Вчерашний прогноз, к сожалению, не заставил себя долго ждать. Как и во многих других регионах, в Самаре экстремальная погода, ледяной дождь, гололед. С самого утра вместе с первыми заместителями ездим по городу, проверяем работу коммунальных служб. Видим, что техника и люди работают, но дождь смывает реагенты и песчано-соляную смесь, улицы снова превращаются в каток. Обработка производится многократно и регулярно. Но на капризы погоды мы повлиять не можем. Поэтому настоятельно прошу обращать внимание на прогноз и по возможности остаться сегодня дома, особенно пожилым людям и родителям с маленькими детьми", — рассказала глава города.

Напомним, из-за погоды в регионе объявили оранжевый уровень опасности и временно запретили межмуниципальные и межрегиональные пассажирские перевозки. Также усиленно работают коммунальные службы Самары.