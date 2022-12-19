Убирать снег в Самаре прибыли москвичи

В Кировском районе Самары новый подрядчик для уборки снега. Как пояснили в мэрии города, на аукционе победило московское ООО "Конор". Компания должна начать работы с 1 января 2023 года.

"Про нас уже пишут много глупостей. Якобы мы никогда не занимались уборкой снега в принципе. На самом деле раньше мы убирали снег в Москве и Подмосковье", — рассказал гендиректор ООО "Конор" Сергей Палаткин корреспонденту "Волга Ньюс".

Сергей Палаткин также отметил, что сам он и техника уже находятся в Самаре. База "Конора" расположена на въезде в столицу 63 региона. Цена контракта "Конора" в Самаре составляет 224 млн рублей.

Согласно открытым данным, Палаткин также руководит фирмой "Запад-Восток". В крупных скандалах его фирмы не замечены. По сообщениям СМИ Подмосковья, "Конор" вывозил почти по тысяче кубометров снега в сутки.

По данным ИАС Seldon.Basis, "Конор" в 2022 г. получил 10 гоконтрактов на 54,5 млн рублей. На данный момент контракт по Кировскому району пока не подписан.

Напомним, ранее подрядчиком в Кировском районе было ООО "Кедр-1". Сообщалось, что компания попала под уголовное дело из-за плохой уборки снега и махинаций с деньгами. По версии следствия, "Кедр-1", а также компания ПСК предоставляли администрации города фиктивные отчеты о проделанной работе. По документам на полигон вывезли не менее 1366 тонн снега. А на самом деле никто этот снег не вывозил, а выделенные на работу деньги похитили. Дело возбудили по ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество") в отношении директора ПСК Юрия Приятелева и неизвестных из числа руководства "Кедр-1".

Ранее под уголовное дело, связанное с вывозом снега, также попал теперь уже бывший глава МП "Благоустройство" Евгений Садовников. Предполагается, что он завышал объемы вывозимого снега.