Курс на рециклинг

Ежегодно в России образуется 59,7 млн тонн твердых коммунальных отходов. Большая их часть направляется на мусорные полигоны, хотя глобальный тренд — раздельный сбор и отправка ТКО на переработку. Впрочем, цель по кардинальному изменению ситуации Президентом РФ уже поставлена: к 2030 году стране предстоит обеспечить сортировку 100% отходов и снизить объем их захоронения в 2 раза. Что в этом направлении уже сейчас делается и сделано в Самарской области?

С трех до восьми

"Мусорная реформа" стартовала в 2019 году. Тогда в регионе работали 3 мусоросортировочных комплекса. С запуском новой комплексной системы обращения с ТКО, в том числе региональной составляющей одноименного федерального проекта, число таких объектов увеличилось до 8, причем два из них были модернизированы.

Изменилась, разумеется, и сама схема сбора отходов. В 2021-22 годах самыми крупными муниципалитетами области — это Самара, Тольятти, Новокуйбышевск и Сызрань — было закуплено 2 195 контейнеров для раздельного сбора мусора. Для этого использовались средства как федерального, так и регионального бюджета. Важный шаг хотя бы потому, что само наличие таких контейнеров формирует у горожан, основных "генераторов" ТКО, новое эко-мышление и более ответственное отношение к процессу раздельного сбора бытовых отходов. Кстати, согласно данным Российского экологического оператора, куратора "мусорной реформы", только порядка 6% россиян не слышали о раздельном сборе и не представляют, что это такое. Абсолютное большинство знают о принципах сортировки отходов хотя бы в общих чертах.

Раздельно собранные ТКО отправляются уже не на общий полигон, а в мусоросортировочные комплексы. Как результат, требуются и новые объекты этого типа, и увеличение мощности существующих. Так, к концу 2022 года в Самарской области будет введена в строй вторая линия сортировки на комплексе ООО "Компаньон-Самара" в Новокуйбышевске. Цель — увеличение объема обработанных ТКО с 40 до 100 тыс. т в год.

Поворот сделан

Проект "Комплексная система обращения с ТКО" уже сейчас позволил наметить путь "от полигона к рециклингу". На начало декабря доля отходов, отправляемых на сортировку, достигла 43,5%. Это на 6,5% выше запланированного показателя на 2022 год и в пять раз больше, чем в момент старта "мусорной реформы", когда доля направляемых на сортировку отходов составляла 8,6% от всего объема ТКО. При этом стоит помнить, что даже один процент — это десятки тысяч тонн отходов. А значит, увеличение объемов сортировки приносит экологии региона весьма ощутимую пользу.

В 2023 году ряд мероприятий по работе с ТКО планируется провести за счет финансирования из внебюджетных источников. Это, в частности, реконструкция универсального производственного комплекса ООО "ЭкоРесурсПоволжье" в Тольятти. Цель — увеличение глубины выборки вторичных материальных ресурсов с 8% до 16%. То есть на рециклинг будет отправляться вдвое больше ТКО, чем сейчас. В Сызранском районе будет введен в эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн. А также модернизируют полигон для бытовых и промышленных отходов, увеличив его вместимость до 2 млн тонн.

Что впереди

С учетом целей-2030 к этому году в Самарской области планируется построить еще 5 многофункциональных комплексов обращения с отходами и 3 экотехнопарка с мощностями по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов. Это позволит нашему региону остаться в числе лидеров нацпроекта. К слову, по данным комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, на данный момент в 21 субъекте РФ вывозить отходы просто некуда, отсутствует инфраструктура и соответствующие объекты размещения ТКО. Самарская область не только проводит все запланированные мероприятия, но и перевыполняет план.