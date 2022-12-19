Во вторник, 20 декабря, в 16:00 в самарском историческом парке "Россия - Моя история" состоится награждение победителей смотра строя и песни, а также творческих конкурсов, проведенных в рамках Всероссийского патриотического проекта "Парад Памяти" в 2022 году.

Творческие конкурсы - областной конкурс рисунков, конкурс детских и молодежных агитбригад и театральных коллективов, конкурс сочинений (в т.ч. "Авторское литературное творчество" и "Авторское стихотворение"), конкурс чтецов, конкурс юных журналистов и блогеров. Они проводились в трех возрастных категориях (младшая, средняя и старшая группы).

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Самарской области, председатель регионального отделения ООГО "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, председатель организационного комитета Всероссийского патриотического проекта "Парад Памяти" Александр Фетисов, командующий Парадами Памяти, генерал-майор Александр Протченко, исполнительный директор регионального отделения ООГО "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, начальник штаба по подготовке и проведению Всероссийского патриотического проекта "Парад Памяти" Инна Жичкина.