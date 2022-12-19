Во вторник, 20 декабря, в 16:00 в самарском историческом парке "Россия - Моя история" состоится награждение победителей смотра строя и песни, а также творческих конкурсов, проведенных в рамках Всероссийского патриотического проекта "Парад Памяти" в 2022 году.
Творческие конкурсы - областной конкурс рисунков, конкурс детских и молодежных агитбригад и театральных коллективов, конкурс сочинений (в т.ч. "Авторское литературное творчество" и "Авторское стихотворение"), конкурс чтецов, конкурс юных журналистов и блогеров. Они проводились в трех возрастных категориях (младшая, средняя и старшая группы).
В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Самарской области, председатель регионального отделения ООГО "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, председатель организационного комитета Всероссийского патриотического проекта "Парад Памяти" Александр Фетисов, командующий Парадами Памяти, генерал-майор Александр Протченко, исполнительный директор регионального отделения ООГО "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, начальник штаба по подготовке и проведению Всероссийского патриотического проекта "Парад Памяти" Инна Жичкина.
Международный патриотический проект "Парад Памяти", в этом году с акцентом на Всероссийский, проводится на территории Самарской области с 2011 года. Он посвящен легендарному военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве и истории запасной столицы Куйбышева (Самары) в год Великой Отечественной войны. За 11 лет Парад Памяти объединил участников из 27 регионов Российской Федерации и 25 стран мира. Каждый год парад и более 3 тыс. специальных патриотических мероприятий, акций и конкурсов в рамках проекта посвящаются важным для истории страны темам. По традиции, в Параде Памяти участвуют парадные расчеты Вооруженных Сил Российской Федерации, силовых структур, ветеранских и патриотических общественных организаций, военных учебных центров, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов из разных регионов РФ.