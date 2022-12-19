В регионе выполнение целевых показателей национальных проектов и государственных программ приближается к 100%

В понедельник, 19 декабря, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований.
Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, исполнение бюджета, достижение целевых показателей национальных проектов, вопросы помощи семьям участников специальной военной операции.
В последние дни на территории области наблюдались неблагоприятные погодные условия - осадки в виде ледяного дождя. Председатель правительства отметил, что в Самарской области ситуация с погодой потребовала от энергетиков работы с полной отдачей.
"Каждые два часа я получал доклад об обстановке. Неоднократно за эти сутки специалистам энергокомплекса приходилось прибегать к плавке льда на проводах и грозотросах воздушных линий электропередач. Благодаря тому, что этот технологический прием был многократно отработан заранее, в ходе тренировок, мы прошли этот период штатно, без сбоев в энергоснабжении", - поблагодарил за профессионализм самарских энергетиков председатель облправительства.
Глава регионального кабмина поручил главам муниципалитетов наращивать темпы ликвидации последствий ледяного дождя - усилить работу по расчистке дорог, улиц, тротуаров, внутриквартальных проездов.
Еженедельно в повестке оперативного совещания стоят вопросы исполнения показателей национальных проектов, особое внимание в конце года посвящается своевременному освоению бюджетных средств. По итогам рассмотрения вопроса первый вице-губернатор отметил, что, по всем прогнозам, 2022 год завершается успешно.
"Мы уже очень близки к стопроцентному выполнению всех показателей, тем не менее осталось решить еще несколько важных вопросов. Прошу максимально ускорить работу, по федеральным средствам на расчеты у нас осталась ровно одна неделя. Следующий понедельник - это последний день, когда казначейство будет принимать платежи. По областным средствам - неделя плюс один день. Есть все возможности достичь исполнения 100%, пожалуйста, справляйтесь", - обратился к коллегам глава правительства региона.
Еще один важный вопрос, который обсудили на оперативном совещании, - поддержка семей военнослужащих - участников СВО. Личное общение с близкими военнослужащих, своевременная помощь в решении возникающих вопросов - именно такую задачу поставил руководителям территорий губернатор Дмитрий Азаров. На каждую семью военнослужащего в регионе создан социальный паспорт, на основании которого им оказывается всесторонняя помощь - от материальной и психологической поддержки до медицинского обеспечения и трудоустройства.
О работе на территориях доложили главы Нефтегорского, Кошкинского и Приволжского районов. Обо всех нуждах семей руководители муниципалитетов узнают в ходе личных встреч. Помимо мер поддержки, которые получают все родственники участников СВО (например, бесплатное питание для школьников, освобождение от платы за детский сад), людям помогают решать множество бытовых, хозяйственных и других насущных вопросов, оказывают медицинскую, финансовую помощь, предоставляют транспорт, помогают с заключением социального контракта.
Жители Нефтегорского района также активно участвуют в акции "Тепло солдату": студенты местного колледжа собственноручно изготавливают и передают на позиции печи-буржуйки.
"Вижу, что вы держите руку на пульсе, неформально подходите к организации помощи таким семьям. Одно пожелание: чтобы в работу по оказанию помощи вовлекалось как можно больше волонтеров, школьников, возможно, студентов техникумов, которые живут на вашей территории, чтобы это была общая задача для всех, кто может и хочет оказать такую помощь. Это важный аспект патриотического воспитания", - подчеркнул глава кабмина.
Участники совещания также призвали глав муниципалитетов уделить особое внимание военнослужащим, вернувшимся после выполнения задач из зоны проведения СВО, и также оказывать им всестороннюю поддержку и помощь.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.