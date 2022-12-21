Тольяттинский автосалон незаконно использовал товарные знаки "АвтоВАЗа"

В Самарское УФАС поступило заявление от АО "АвтоВАЗ" о наличии в действиях администратора домена tolyatti-lada.com признаков недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Из заявления следовало, что на сайте tolyatti-lada.com используются обозначения "Автосалон LADA", обозначение ладьи и слов "LADA" и "дилер LADA", которые, по мнению представителей "АвтоВАЗа", нельзя отличить от товарного знака автоконцерна. При этом в АО заявили, что прав на использование указанных выше товарных знаков владельцу сайта не предоставляли.

Антимонопольщики выяснили, что на сайте tolyatti-lada.com была размещена информация о деятельности автосалона "СтелсАвто" (ООО "Визард").

"В рамках рассмотрения дела Самарское УФАС России направило запрос в ФИПС для установления сходства обозначений, которые использует ООО "Визард", — отмечается в сообщении. — На данный запрос был получен ответ, в котором говорилось о том, что обозначения, которые использует ООО "Визард", являются сходными до степени смешения с товарными знаками АО "АВТОВАЗ".

Следует отметить, что "АвтоВАЗ" и ООО "Визард" на рынке торговли автомобилями марки LADA, в границах Самарской области являются конкурентами.

В ФАС признали, что ООО нарушило закон о защите конкуренции. Предписание не выдавалось, так как интернет-сайт ООО "Визард" на данный момент заблокирован.

По результатам рассмотрения материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.