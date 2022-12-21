В суд направлено дело о серии краж лодок и имущества отдыхающих на Волге

В Самарской области направлено в суд уголовное дело о серии краж лодок, лодочных моторов, личных вещей отдыхающих и владельцев лодок, на общую сумму свыше 3 млн рублей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Как пояснили в транспортной полиции, летом 2021 г. в Средневолжское линейное управление стали поступать заявления граждан о пропаже принадлежащих им плавсредств и моторов к ним. В ходе работы по заявлениям оперативники установили, что кражи моторных лодок происходили в ночное время суток на участке Волги от Самары до Жигулевска. Чаще пропадали лодки ПВХ с маломощными подвесными моторами, находящиеся без присмотра на островах, где отдыхали потерпевшие.

Полицейские установили личности подозреваемых в совершении данных преступлений. Ими оказались 38-летний житель Самарской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, а также неоднократно судимый за имущественные преступления 41-летний мужчина и его сожительница такого же возраста, проживающие в Самаре.

Транспортные полицейские задержали их при содействии сотрудников ОМОН "Смерч" (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области на берегу реки Сок, где они отдыхали в палатках.

По фактам краж следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено 10 уголовных дел. Потерпевшими признаны 12 человек. В ходе расследования было установлено, что кроме моторных лодок обвиняемые забирали личное имущество собственников лодок, а также личные вещи других отдыхающих. Всего было похищено более 100 личных вещей, от детских носков до снаряжения для дайвинга и рыболовных снастей. Общий ущерб составил более 3 млн рублей. Следствием установлено, что одну из краж совершили сожители, остальные хищения мужчины осуществили вдвоем.

Похищенные лодки злоумышленники приводили в негодность и избавлялись от них. Лодочные моторы и некоторые украденные вещи реализовали, а вырученные денежные средства использовали для личных целей.

"Следователями проведено более 80 допросов, в том числе потерпевших и свидетелей, назначено более 15 экспертиз. Проведены обыски, проверки показаний на месте совершения преступлений и большое количество осмотров. В настоящее время уголовные дела, состоящие из 22 томов, с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.