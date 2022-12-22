Водителя Aston Martin Марка Ланцова отказались освободить от наказания в связи с болезнью

Куйбышевский районный суд Самары не удовлетворил ходатайство об освобождении от наказания в связи с болезнью участника смертельного ДТП на ул. Солнечной — водителя Aston Martin Марка Ланцова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 4 июня 2019 г. Марк Ланцов на Aston Martin на пересечении улиц Солнечной и Губанова поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. От удара Toyota выехала на тротуар и сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика, стоявших перед светофором. В последний момент женщина успела оттолкнуть ребенка. От полученных травм она скончалась. Ребенок выжил. Помимо этого, в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota.

24 ноября 2020 г. Промышленный районный суд признал Ланцова виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть. Экспертиза установила, что он мог избежать столкновения, если бы соблюдал правила. Мужчину приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении и лишению водительских прав на два года после освобождения.

В 2021 г. Центральный райсуд Тольятти удовлетворил ходатайство об освобождении от наказания в связи с заболеванием (каким именно, не уточняется).

21 сентября областной суд отменил это постановление и направил дело на новое рассмотрение. В итоге ходатайство снова поступило в Центральный райсуд 8 октября 2021 года. Заседания несколько раз откладывали. А 22 апреля начальник тольяттинской колонии-поселения подал ходатайство об изменении Марку Ланцову вида исправительного учреждения на колонию общего режима.

"Гражданин совершил злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания", — так сообщили в ответе на запрос Волга Ньюс в пресс-службе УФСИН по Самарской области. 8 июня судья Елена Ласкина удовлетворила ходатайство. 27 июля Самарский облсуд оставил это постановление без изменений.

Потом стала известна судьба ходатайства Ланцова об освобождении по болезни. 24 августа Центральный районный суд Тольятти передал его по подсудности в Куйбышевский районный суд Самары, так как Ланцова уже перевели в ИК-5.

Теперь ходатайство Марка Ланцова рассмотрел Куйбышевский районный суд и 13 декабря отказал осужденному.