Назначена дата рассмотрения ходатайства Марка Ланцова об освобождении от наказания

На 1 декабря в Куйбышевском районном суде Самары назначено рассмотрение ходатайства об освобождении от наказания в связи с болезнью участника смертельного ДТП на ул. Солнечной — водителя Aston Martin Марка Ланцова. Об этом сообщили в суде.

Напомним, 4 июня 2019 г. Марк Ланцов на Aston Martin на пересечении улиц Солнечной и Губанова поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. От удара Toyota выехала на тротуар и сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика, стоявших перед светофором. В последний момент женщина успела оттолкнуть малыша. От полученных травм она скончалась. Ребенок выжил. Помимо этого в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota.

24 ноября 2020 г. Промышленный районный суд признал Ланцова в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть. Экспертиза установила, что он мог избежать столкновения, если бы соблюдал правила. Мужчину приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении и лишению водительских прав на два года после освобождения.

В 2021 г. Центральный райсуд Тольятти удовлетворил ходатайство об освобождении от наказания в связи с заболеванием (каким именно, не уточняется).

21 сентября областной суд отменил это постановление и направил дело на новое рассмотрение. В итоге ходатайство снова поступило в Центральный райсуд 8 октября 2021 года. Заседения несколько раз откладывали. А позже, 22 апреля, начальник тольяттинской колонии-поселения пожал ходатайство об изменении Марку Ланцову вида исправительного учреждения на колонию общего режима.

"Гражданин совершил злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания", — так сообщили в ответе на официальный запрос Волга Ньюс в пресс-службе УФСИН по Самарской области по поводу причины подачи данного ходатайства в суд.

8 июня судья Елена Ласкина удовлетворила ходатайство. 27 июля Самарский облсуд оставил это постановление без изменений.

Потом стала известна судьба ходатайства Марка Ланцова об освобождении по болезни. 24 августа Центральный районный суд Тольятти передал это ходатайство по подсудности в Куйбышевский районный суд Самары, так как Ланцова уже перевели в ИК-5.

Куйбышевский районный суд назначил рассмотрение этого ходатайства на 1 декабря.