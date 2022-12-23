В Самарской области участкового приговорили к трем годам колонии за смерть супруги

В пятницу, 23 декабря, суд вынес приговор сельскому участковому Гакилю Бадертдинову. Его обвиняли в доведении до самоубийства его жены.
"Бадертдинова приговорили к трем годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда", — рассказал адвокат родных погибшей Владимир Красиков.
Напомним, трагедия произошла еще в октябре 2018 г. в с. Шентала. Тогда в колодце недалеко от дома нашли тело 40-летней Гульназ. По предварительной версии, в ее организме также было вредное вещество. У погибшей осталось двое детей.
По данным правоохранителей, женщина и ее супруг часто ссорились. Кроме того, в материалах уголовного дела была информация об sms-переписке между мужем и женой. По мнению следственных органов, на почве ревности участковый предъявлял супруге претензии. Бадертдинов же утверждал, что жена начинала его провоцировать, а он лишь отвечал. Также известно, что незадолго до трагедии супруги расходились и снова сходились.
"Я читал переписку погибшей с супругом, и, на мой личный взгляд, там содержатся весьма оскорбительные и угрожающие фразы со стороны именно Бадертдинова. Поэтому я не удивлен уверенности отца погибшей в том, что именно его зять виновен в смерти Гульназ. И отец больше всего теперь хочет добиться справедливого наказания", — рассказывал адвокат родных погибшей женщины Владимир Красиков.
Пока не ясно, будут ли стороны обжаловать решение суда.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.