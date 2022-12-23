В Самарской области участкового приговорили к трем годам колонии за смерть супруги

В пятницу, 23 декабря, суд вынес приговор сельскому участковому Гакилю Бадертдинову. Его обвиняли в доведении до самоубийства его жены.

"Бадертдинова приговорили к трем годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда", — рассказал адвокат родных погибшей Владимир Красиков.

Напомним, трагедия произошла еще в октябре 2018 г. в с. Шентала. Тогда в колодце недалеко от дома нашли тело 40-летней Гульназ. По предварительной версии, в ее организме также было вредное вещество. У погибшей осталось двое детей.

По данным правоохранителей, женщина и ее супруг часто ссорились. Кроме того, в материалах уголовного дела была информация об sms-переписке между мужем и женой. По мнению следственных органов, на почве ревности участковый предъявлял супруге претензии. Бадертдинов же утверждал, что жена начинала его провоцировать, а он лишь отвечал. Также известно, что незадолго до трагедии супруги расходились и снова сходились.

"Я читал переписку погибшей с супругом, и, на мой личный взгляд, там содержатся весьма оскорбительные и угрожающие фразы со стороны именно Бадертдинова. Поэтому я не удивлен уверенности отца погибшей в том, что именно его зять виновен в смерти Гульназ. И отец больше всего теперь хочет добиться справедливого наказания", — рассказывал адвокат родных погибшей женщины Владимир Красиков.

Пока не ясно, будут ли стороны обжаловать решение суда.