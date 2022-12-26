Ресурсные компании объединяют усилия по борьбе с долгами за коммунальные услуги

Когда многоквартирный дом находится на прямых расчетах с ресурсной компанией, все долги видны как на ладони. Холодное водоснабжение, водоотведение, электричество — эти услуги поступают в дома бесперебойно, воспринимаются как должное, а вот с оплатой возникают проблемы.

Ресурсные организации проверили платежную дисциплину в домах на прямых расчетах, где люди не платят сразу за несколько видов коммунальных услуг. Долг жителей Самары перед компанией СамГЭС в 2022 году составил около 300 млн рублей за электроэнергию. Долг жителей перед "РКС-Самара" — 1 миллиард 200 миллионов рублей за холодную воду и канализацию.

В борьбе за своевременную оплату услуг, уже потребленных абонентами, ресурсоснабжающие компании "РКС-Самара" и СамГЭС решили объединить усилия. Специалисты компаний приехали в один из многоквартирных домов города по адресу ул. Подшипниковая 26. Здесь из 147 квартир долги за услуги ЖКХ имеет каждый пятый собственник. Специалисты компаний временно отключили от электроснабжения и водоотведения квартиру, хозяин которой в течение года не оплачивал коммунальные услуги, накопил долг за электричество в размере 15 тыс. рублей и за холодное водоснабжение и водоотведении — более 17 тыс. рублей.

"Если люди не реагируют на досудебные уведомления, никак не выходят на связь, не оплачивают квитанции, мы отключаем их от услуг, это законная мера и действенная, " — отметил инженер группы по сбору дебиторской задолженности "РКС-Самара" Макар Кудинов.

"Отключаем тех абонентов, которые имеют задолженность более чем за два платежных периода. Сначала мы отключаем от энергоснабжения квартиру частично, а если в течение десяти дней абонент не гасит долг, мы приостанавливаем услугу энергоснабжения полностью", — уточнил начальник отдела контроля учета СамГЭС Виктор Поваров.

Возобновление водоотведения и восстановление электроснабжения в таких случаях осуществляется после полного погашения задолженности и оплаты самой процедуры восстановления услуги. За возврат электричества — 2800 рублей, а за снятие заглушки на канализации — 3000 рублей.

Компании "РКС–Самара" и СамГЭС настоятельно рекомендуют не доводить ситуацию с оплатой коммунальных услуг до ограничения электроэнергии и водоотведения. Тем более что неплательщики, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, могут обратиться в компании за реструктуризацией задолженности, получить рассрочку платежей.

"Мы продолжим практику совместных рейдов: это заставляет должников задуматься, — отметили представители ресурсоснабжающих компаний — Когда на горизонте появляется перспектива тотального отключения от услуг ЖКХ, люди понимают, что спрятаться не удастся, и уже ищут способы погасить долг".