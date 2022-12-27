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Общество

В Самарском дворце ветеранов откроется выставка, посвященная 100-летию образования СССР

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 декабря, в 11:00 в Самарском дворце ветеранов состоится открытие выставки "Страна, которой нет на карте мира…", посвященной 100-летию образования СССР.

Союз Советских Социалистических Республик был образован 30 декабря 1922 года. Это одно из крупнейших политических событий XX века, которое изменило историческое развитие нашей страны и повлияло на дальнейший ход всемирной истории. СССР оставил после себя колоссальное наследие в науке, технике, культуре, спорте.

В Самарской области и сейчас работают промышленные предприятия, медицинские, образовательные и социально-культурные учреждения, созданные в период существования СССР.

К юбилейной дате подготовлена историко-документальная выставка. На ней представлены архивные документы, плакаты, фотографии из фондов федеральных и областных архивов (Российский государственный архив в г. Самаре, Самарский областной государственный архив социально-политической истории, Центральный государственный архив Самарской области и его Сызранский филиал), а также предметы советской атрибутики из частных коллекций.

В состав экспозиции вошли документы об образовании и распаде Советского Союза, Конституции Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1938 года и Конституции Союза Советских Социалистических Республик 1977 года, тексты гимнов СССР, материалы о праздновании юбилеев СССР. 

На выставке представлены первоисточники об истории индустриализации в Средневолжском крае, о развитии промышленности, сельского хозяйства, вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культурных, научных, спортивных достижениях Куйбышевской области в советский период.

Внимание посетителей привлекут фотографии куйбышевских пионеров и комсомольцев разных лет, кадры повседневной, трудовой жизни горожан, а также издания, посвященные истории Куйбышевской области. Многие фотографии, документы из архивных фондов представлены впервые.

В программе открытия выставки предусмотрена экскурсия, выступление вокального ансамбля "Дольче" с песнями советских композиторов. На мероприятие приглашены представители общественных, ветеранских организаций г. Самары, историки, специалисты архивных учреждений. 

Выставка будет работать до 28 февраля 2023 года с 9:00 до 16:30 ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Для посетителей доступна аудиоэкскурсия с использованием QR-кодов на стендах.

Телефон контакта 8 (846) 263-32-12, 8 (846) 261-49-22.

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