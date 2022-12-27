Житель Тольятти попробовал сбывать наркотики и теперь отправится в колонию

В Тольятти суд вынес приговор 27-летнему мужчине, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее мужчина приобрел 46 свертков с наркотиками и один из них спрятал в тайнике в Автозаводском районе. После этого подозреваемого задержали со всеми остальными наркотиками.
Он признал вину и рассказал, что нашел "вакансию" распространителя наркотиков в соцсетях.
Суд приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.