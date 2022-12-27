Житель Тольятти попробовал сбывать наркотики и теперь отправится в колонию

В Тольятти суд вынес приговор 27-летнему мужчине, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее мужчина приобрел 46 свертков с наркотиками и один из них спрятал в тайнике в Автозаводском районе. После этого подозреваемого задержали со всеми остальными наркотиками.

Он признал вину и рассказал, что нашел "вакансию" распространителя наркотиков в соцсетях.

Суд приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.