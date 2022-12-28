СВГК газифицирует новых потребителей села Тамбовка Большеглушицкого района

В соответствии с планом работы Средневолжской газовой компании по социальной газификации губернии продолжается строительство газопроводов для газификации села Тамбовка Большеглушицкого района.
Спроектированные сети газораспределения протяженностью более четырех километров монтируются по улицам Ближние и Дальние Воробьи, Хомутовой и Советской. Завершение строительных работ с установкой шкафного регуляторного пункта в Тамбовке обеспечит техническую возможность для подключения к газораспределительным сетям на границе земельного участка без привлечения средств домовладельцев 40 новых потребителей.
До конца 2023 года в целом по Большеглушицкому району планами СВГК предусмотрено строительство более 30 километров газопроводов и таким образом обеспечение технической возможности подключения к сетям газораспределения по программе догазификации более чем 400 новых потребителей
Прием заявок от населения на участие в программе по-прежнему осуществляется через портал Единого оператора газификации www.connectgas.ru, МФЦ, а также через корпоративные каналы всех газораспределительных организаций Самарской области.
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Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")