СВГК газифицирует новых потребителей села Тамбовка Большеглушицкого района

В соответствии с планом работы Средневолжской газовой компании по социальной газификации губернии продолжается строительство газопроводов для газификации села Тамбовка Большеглушицкого района.

Спроектированные сети газораспределения протяженностью более четырех километров монтируются по улицам Ближние и Дальние Воробьи, Хомутовой и Советской. Завершение строительных работ с установкой шкафного регуляторного пункта в Тамбовке обеспечит техническую возможность для подключения к газораспределительным сетям на границе земельного участка без привлечения средств домовладельцев 40 новых потребителей.

До конца 2023 года в целом по Большеглушицкому району планами СВГК предусмотрено строительство более 30 километров газопроводов и таким образом обеспечение технической возможности подключения к сетям газораспределения по программе догазификации более чем 400 новых потребителей

Прием заявок от населения на участие в программе по-прежнему осуществляется через портал Единого оператора газификации www.connectgas.ru, МФЦ, а также через корпоративные каналы всех газораспределительных организаций Самарской области.