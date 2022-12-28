Самарцы пожаловались депутату Госдумы на ветклинику "от Фурсова" рядом с ФСБ

К депутату Госдумы Александру Хинштейну обратились жители Самары с жалобой на соседа. Причем, по мнению людей, роль в истории могла сыграть звучная фамилия оппонента.

"Мы обнаружили ошибку при межевании придомовой территории на ул. Степана Разина, 56. В результате ошибки земельный участок сформирован и размежеван лишь под частью дома и не включает в себя придомовую территорию (двор, детскую площадку, сараи), проезд, ограждающие устройства (забор, ворота, шлагбаум). А собственники помещений, в том числе две многодетные семьи с малолетними детьми, две семьи с детьми-инвалидами и пенсионеры остались без придомовой территории и с огромным количеством проблем, образовавшихся из-за этой ошибки", - пишут жильцы депутату.

Владельцы квартир в декабре 2021 г. пожаловались на ошибку в департамент градостроительства Самары. Там ответили, что заявление отправили подрядчику в "Архитектурно-планировочное бюро". Подрядчик разработал документы по планировке территории и направил на утверждение в депстрой.

"Однако из-за постоянных жалоб на действия департамента о якобы нарушении прав третьего лица, Ильи Фурсова, собственника нежилых помещений на первом этаже отдельно стоящего здания (литера ББ1), процесс межевания приостанавливается, чем нарушаются права собственников многоквартирного дома на реализацию межевания придомовой территории", - пишут в жалобе депутату жильцы.

Люди утверждают, якобы сосед буквально их "выживает". Они рассказывают, что дом №56 на ул. Степана Разина приказом минкульта региона от 2009 г. признан объектом культурного наследия регионального значения (городская усадьба мещанки Мельниковой). Объект включал в себя ансамбль: жилой дом, каменные нежилые службы и кирпичную ограду с аркой ворот.

"18 ноября 2011 года Фурсовым был произведен незаконный демонтаж стены с аркой ворот", - утверждают жильцы.

Люди также сообщают, что обращались в полицию, но в возбуждении дела им отказали.

"Собственниками МКД возведен забор с воротами и калиткой для обеспечения безопасности детей, играющих на детской площадке, а также с целью ограждения дворовой территории от пожарного проезда УФСБ по Самарской области и места выгула собак. Ведь нежилые помещения, принадлежащие Фурсову, сдаются им под ветеринарную клинику "Альфа-Вет", которую посещают больные животные, в том числе собаки крупных пород", - рассказывают жильцы.

В то же время, по словам людей, в целях сноса забора мужчина жалуется во все госорганы. Люди также получили ответы от администрации Самарского района о том, что доступ на дворовую территорию есть, калитка не имеет запирающих устройств.

Кроме того, люди возмущены, что ветклиника примыкает непосредственно вплотную к жилому дому, расстояние - менее 10 метров, что может нарушать законодательство.

"Посетители клиники, не зная, где она располагается, звонят, в том числе и по ночам, в жилые квартиры. Больные животные гадят, беспокоят по ночам, руководство не принимает мер по содержанию территории в чистоте", - рассказывают также жители.

Они же сообщают, что были произведены и другие действия во дворе. Например, оборудован дополнительный вход со стороны ограждения ФСБ, снесено межэтажное перекрытие, произведена перепланировка первого этажа здания литер ББ1. Жильцы также утверждают, что перепланировки продолжаются, что может представлять угрозу жизни и здоровью детей. Кроме того, обратившиеся пишут в жалобе, что после перепланировки усадьбу мещанки вывели из объектов культурного наследия - она уже не представляет былой ценности.

Сейчас же, по словам жителей, Фурсов подал иск в Самарский районный суд заявление о сносе якобы незаконных построек - сараев, погребов, забора (которые, согласно домовой книге, построены еще в 1881 году). В итоге владельцы квартир боятся, что у ветклиники появится еще и автостоянка.

"И главное, при каждом нашем обращении принимаются доводы только Фурсова, а ответы в наш адрес составляются с его слов и объяснений. По факту проверок в отношении Фурсова не проводится, все спускают на тормозах, как только слышат эту магическую фамилию", - высказывают свое мнение жители.

28 декабря с авторами жалобы встретился Александр Хинштейн. Он пообещал помочь разобраться в ситуации.