"РКС-Самара" подводит итоги года

2022 стал годом хороших, крупных и, главное, удачных проектов как для "РКС-Самара", так и для всего города. Все они направлены на улучшение водоснабжения и водоотведения областной столицы.
Поздравления с успешной реконструкцией принимают Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС): здесь по федеральной программе "Оздоровление Волги" ведется грандиозная модернизация. Реконструируются сооружения очистки, устанавливается новое оборудование, внедряются наилучшие доступные технологии, чтобы повысить качество очистки стоков большого города.
В предвкушении праздника находятся и жители отдаленных районов Самары. В 2023 будут достроены два водовода диаметром 600 мм, по которым от НФС-2 в Студеном овраге пойдет мягкая волжская вода в поселок Управленческий. Трубы уже тянутся вдоль Волжского шоссе, возведена насосная станция третьего подъема с резервуарами чистой воды. Начинается строительство двух водоводов диаметром 1000 мм — по ним волжская вода пойдет в дома Куйбышевского района, а затем в перспективе, можно будет запитать и Новокуйбышевск.
Можно поздравить жителей Кировского района: в поселке Зубчаниновка завершено строительство водовода диаметром 300 мм. Четырехкилометровый участок появился там, где прежде не было централизованной сети водоснабжения. Теперь новая линия позволит подключить к водопроводу жилые дома, развивать инфраструктуру района и повысит надежность системы пожаротушения.
Очень приятно поздравить с успешной реализацией проекта "Вода с улицы в дом" Красноглинский внутригородской район. Здесь проделана серьезная работа: в дома всех желающих подведена питьевая вода и теперь жителям не нужно ходить с ведрами к колонкам. Всего в Самаре к городской сети подключили больше 370 домовладений, это больше тысячи человек. На очереди другие районы: ждем понимания и включенности администраций внутригородских районов, и Самара станет первым в стране городом, где вода есть в каждом доме.
Проекты реализуются по инвестиционной программе "РКС-Самара", в этом году на реализацию мероприятий было запланировано 2,1 млрд рублей. По оценкам экспертов, во многом это результат эффективной совместной работы областной и городской администраций и ресурсоснабжающей компании, один из самых удачных примеров государственно-частного партнерства сферы ЖКХ на федеральном уровне.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа