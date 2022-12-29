Адвокаты обжаловали приговор Людмиле Тарховой за вымогательство 200 млн рублей

Приговор дочери экс-мэра Самары Людмиле Тарховой предполагается пересмотреть. Жалобы на решение суда подали и адвокаты женщины, и представитель потерпевшего - заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева.

"Мы подали апелляционную жалобу вчера. Я сформулировал пять тезисов, каждый из которых будет мотивирован в дополнительной жалобе", - сообщил один из адвокатов осужденной Андрей Карномазов.

Представитель же Александра Милеева пояснил, что на этой неделе тоже подал жалобу. Он настаивает на компенсации морального ущерба в 10 млн рублей.

"Мы считаем, что суд вынес необоснованный отказ в удовлетворении гражданского иска, хотя пленум недавно подтвердил право на компенсацию в такого рода процессах", - пояснил адвокат Сергей Давидян.

Напомним, по версии следствия, дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова вымогала 200 млн руб. у Александра Милеева. Предположительно, она угрожала Милееву, что предаст гласности некие сведения о нем, которые считала компроматом. Сама Людмила Тархова не признавала вины и утверждала, что просила 200 млн руб. в качестве возврата долга ее отцу - Милеев якобы занимал деньги, но расписок с него не брали. Гарантом возврата долга будто бы выступал известный бизнесмен Олег Дьяченко, но Дьяченко умер.

В суде озвучили и записи переговоров Тарховой и Милеева. Из них следует, будто Тархова упоминала, что деньги требует не она, а некие "дяденьки из ФСБ", которые хотят уйти на пенсию, но до того желают "заработать". Судя по записям, Милеев говорит, что готов встретиться с "дяденьками из ФСБ". На что Тархова отвечает, что для начала им надо передать хотя бы 5 млн рублей. В конце концов Александр Милеев обратился в настоящую ФСБ.

В итоге суд Ленинского района Самары приговорил Тархову к семи годам колонии общего режима. Под стражу женщину взяли сразу в зале суда.