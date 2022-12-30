В Новокуйбышевске с 1 января повысится стоимость проезда в автобусах и троллейбусах

С 1 января 2023 г. в Новокуйбышевске стоимость проезда для пассажиров городских автобусов и троллейбусов составит 30 рублей. Стоимость не зависит от наличного и безналичного способа оплаты проезда.
Тарифы по картам: по единой транспортной карте — 29 руб., по карте школьника — 13,50 руб.,
по студенческой карте — 13,50 рублей.
Стоимость безлимитной карты школьника на месяц — 536 руб., для студентов — 670 рублей.
Студентам и детям военнослужащих, принимающих участие в СВО, карта предоставляется бесплатно, для мобилизованных и членов их семей стоимость составит 50 руб./месяц.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.