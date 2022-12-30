В Новокуйбышевске с 1 января повысится стоимость проезда в автобусах и троллейбусах

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С 1 января 2023 г. в Новокуйбышевске стоимость проезда для пассажиров городских автобусов и троллейбусов составит 30 рублей. Стоимость не зависит от наличного и безналичного способа оплаты проезда.