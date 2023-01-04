В правительстве региона обсудили оперативную обстановку в период первых дней нового года

В среду, 4 января, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с региональными министрами, кураторами муниципальных образований, главами городских округов и муниципальных районов.
Прежде всего, участники собрания почтили минутой молчания память погибших в Макеевке самарских военнослужащих. Председатель областного правительства еще раз призвал родственников и близких военных доверять только официальным источникам информации. Достоверные сведения о живых, раненых и погибших следственные органы будут направлены в военкоматы, а те уже передадут информацию родным и семьям бойцов.
Накануне глава региона Дмитрий Азаров в связи с трагедией обратился к жителям Самарской области, родным и близким военных: "Нужно запастись терпением и верой. Понимаю, как сильно вы беспокоитесь о своих близких. В данный момент проходят все необходимые мероприятия по установлению личности погибших, а в госпиталях - по учету раненых. Эта работа очень скрупулезна и требует времени. Любая неточность может обернуться трагедией для целой семьи".
По итогам совещания кураторам районов было поручено еще раз проверить, как организована в муниципалитетах помощь родным мобилизованных, выяснить, имеются ли дополнительные нужды и потребности, способствовать решению проблемных вопросов.
Затем в рамках повестки участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан, бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, содержания дорог.
По информации главы Приволжского УНМС Айдара Мингазова, в ближайшие дни ожидается нестабильная, переменчивая погода. Согласно прогнозу главного метеоролога, из неблагоприятных погодных факторов самарцам предстоит столкнуться с туманом и гололедом. Возможен также небольшой снег. Со второй половины дня 4 января начнется резкое похолодание, а в рождественскую ночь столбики термометров опустятся до отметки минус 27 градусов.
"Такие колебания температуры чреваты коммунальными авариями. Аварийные службы всех ресурсоснабжающих организаций должны быть в максимальной степени готовности. Серьезных коммунальных аварий за эти три дня у нас не произошло. Но сроки реагирования на прорывы водопроводов, когда без воды оставались несколько домов, были слишком длинными - до 14 часов. При минус 20 это недопустимо, время выезда бригад надо максимально сокращать", - подчеркнул председатель областного правительства.
Заместитель начальника Главного управления министерства внутренних дел РФ Самарской области Юрий Дмитриев сообщил, что в дни новогодних праздников было организовано усиленное патрулирование в 106 местах традиционных народных гуляний. К работе по охране правопорядка были привлечены 676 сотрудников органов внутренних дел, 188 народных дружинников, казаки, сотрудники частных охранных организаций.
В составе суточных нарядов в общественных местах работало более 1300 сотрудников полиции.
"Учитывая низкую температуру воздуха, сотрудники полиции обеспечивали контроль нахождения на улице граждан в состоянии опьянения. Они доставлялись в специализированные пункты для медицинского освидетельствования и временного пребывания", - сообщил Юрий Дмитриев.
Сформированы графики несения дежурств сотрудниками полиции и на период праздничных рождественских богослужений. Обеспечивать охрану порядка на 353 объектах Русской Православной Церкви будут более чем 1200 сотрудников органов внутренних дел.
Подробно остановились и на работах по содержанию дорог. Представитель минтранса сообщил, что на борьбу с последствиями снегопадов в дни праздников на дороги области выходило от 207 до 307 единиц техники, 118 единиц работали в черте Самары.
На территории области из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети были закрыты два участка дорог: с 39 по 86 км на автодороге Самара - Бугуруслан и автодороге Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Урал - Муханово. В настоящее время дорожные службы работают над устранением недостатков, возле закрытых участков трасс муниципальные власти организовали места обогрева и стоянки для автомобилей.
Руководитель регионального управления МЧС Олег Бойко сообщил, что за праздничные дни с 31 декабря по 3 января чрезвычайных ситуаций не произошло. Напомним, в Самарской области готовность к экстренному реагированию на угрозы и факты ЧС обеспечивает отряд из 8889 спасателей, а также 947 единиц техники.
"Переменчивая погода создает дополнительные риски пожаров. Прошу продолжить обходы неблагополучных семей, разъяснение правил противопожарной безопасности. Необходимо также еще раз напомнить о них гражданам и через средства массовой информации", - поставил задачу первый вице-губернатор.
Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила о ходе выплат пенсий и социальных пособий в праздничные дни. Почта России осуществляет выплаты с 3 января.
Вместе с пенсиями будет производиться доставка следующих пособий: ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны - труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; выплат на проезд пенсионерам; ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области; доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны; компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Единое пособие семьям с детьми, которое впервые начнет выплачиваться в 2023 г., будет перечислено 19 января, но это касается только первого месяца года. Далее граждане начнут получать эту выплату в первые дни каждого месяца - ориентировочно, 3 числа.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.