В правительстве региона обсудили оперативную обстановку в период первых дней нового года

В среду, 4 января, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с региональными министрами, кураторами муниципальных образований, главами городских округов и муниципальных районов.

Прежде всего, участники собрания почтили минутой молчания память погибших в Макеевке самарских военнослужащих. Председатель областного правительства еще раз призвал родственников и близких военных доверять только официальным источникам информации. Достоверные сведения о живых, раненых и погибших следственные органы будут направлены в военкоматы, а те уже передадут информацию родным и семьям бойцов.

Накануне глава региона Дмитрий Азаров в связи с трагедией обратился к жителям Самарской области, родным и близким военных: "Нужно запастись терпением и верой. Понимаю, как сильно вы беспокоитесь о своих близких. В данный момент проходят все необходимые мероприятия по установлению личности погибших, а в госпиталях - по учету раненых. Эта работа очень скрупулезна и требует времени. Любая неточность может обернуться трагедией для целой семьи".

По итогам совещания кураторам районов было поручено еще раз проверить, как организована в муниципалитетах помощь родным мобилизованных, выяснить, имеются ли дополнительные нужды и потребности, способствовать решению проблемных вопросов.

Затем в рамках повестки участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан, бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, содержания дорог.

По информации главы Приволжского УНМС Айдара Мингазова, в ближайшие дни ожидается нестабильная, переменчивая погода. Согласно прогнозу главного метеоролога, из неблагоприятных погодных факторов самарцам предстоит столкнуться с туманом и гололедом. Возможен также небольшой снег. Со второй половины дня 4 января начнется резкое похолодание, а в рождественскую ночь столбики термометров опустятся до отметки минус 27 градусов.

"Такие колебания температуры чреваты коммунальными авариями. Аварийные службы всех ресурсоснабжающих организаций должны быть в максимальной степени готовности. Серьезных коммунальных аварий за эти три дня у нас не произошло. Но сроки реагирования на прорывы водопроводов, когда без воды оставались несколько домов, были слишком длинными - до 14 часов. При минус 20 это недопустимо, время выезда бригад надо максимально сокращать", - подчеркнул председатель областного правительства.

Заместитель начальника Главного управления министерства внутренних дел РФ Самарской области Юрий Дмитриев сообщил, что в дни новогодних праздников было организовано усиленное патрулирование в 106 местах традиционных народных гуляний. К работе по охране правопорядка были привлечены 676 сотрудников органов внутренних дел, 188 народных дружинников, казаки, сотрудники частных охранных организаций.

В составе суточных нарядов в общественных местах работало более 1300 сотрудников полиции.

"Учитывая низкую температуру воздуха, сотрудники полиции обеспечивали контроль нахождения на улице граждан в состоянии опьянения. Они доставлялись в специализированные пункты для медицинского освидетельствования и временного пребывания", - сообщил Юрий Дмитриев.

Сформированы графики несения дежурств сотрудниками полиции и на период праздничных рождественских богослужений. Обеспечивать охрану порядка на 353 объектах Русской Православной Церкви будут более чем 1200 сотрудников органов внутренних дел.

Подробно остановились и на работах по содержанию дорог. Представитель минтранса сообщил, что на борьбу с последствиями снегопадов в дни праздников на дороги области выходило от 207 до 307 единиц техники, 118 единиц работали в черте Самары.

На территории области из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети были закрыты два участка дорог: с 39 по 86 км на автодороге Самара - Бугуруслан и автодороге Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Урал - Муханово. В настоящее время дорожные службы работают над устранением недостатков, возле закрытых участков трасс муниципальные власти организовали места обогрева и стоянки для автомобилей.

Руководитель регионального управления МЧС Олег Бойко сообщил, что за праздничные дни с 31 декабря по 3 января чрезвычайных ситуаций не произошло. Напомним, в Самарской области готовность к экстренному реагированию на угрозы и факты ЧС обеспечивает отряд из 8889 спасателей, а также 947 единиц техники.

"Переменчивая погода создает дополнительные риски пожаров. Прошу продолжить обходы неблагополучных семей, разъяснение правил противопожарной безопасности. Необходимо также еще раз напомнить о них гражданам и через средства массовой информации", - поставил задачу первый вице-губернатор.

Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила о ходе выплат пенсий и социальных пособий в праздничные дни. Почта России осуществляет выплаты с 3 января.

Вместе с пенсиями будет производиться доставка следующих пособий: ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны - труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; выплат на проезд пенсионерам; ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области; доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны; компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Единое пособие семьям с детьми, которое впервые начнет выплачиваться в 2023 г., будет перечислено 19 января, но это касается только первого месяца года. Далее граждане начнут получать эту выплату в первые дни каждого месяца - ориентировочно, 3 числа.