Народные гуляния "Рождественские маневры" в Тольятти переносятся из-за морозов

Рождественские маневры в Парковом комплексе им. К. Г. Сахарова в Тольятти переносятся с 7 января на 14 января.
"Мы это делаем прежде всего с заботой о вас, дорогие гости. Особенно учитывая, что Рождественские маневры традиционно посещает много детей. Надеемся на ваше понимание", — сообщили в Парковом комплексе им. К.Г. Сахарова
Парк работает без выходных с 8:00 до 17:00.
Тольятти, ул. Южное шоссе, 137, остановка Поликлиника ВАЗа, удобнее добираться на маршрутных такси: 126, 136, 190 (красный), 190 (синий), 214, 305, 326.
Тел. 8 (8482) 58-09-59