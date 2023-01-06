Народные гуляния "Рождественские маневры" в Тольятти переносятся из-за морозов

Рождественские маневры в Парковом комплексе им. К. Г. Сахарова в Тольятти переносятся с 7 января на 14 января.

"Мы это делаем прежде всего с заботой о вас, дорогие гости. Особенно учитывая, что Рождественские маневры традиционно посещает много детей. Надеемся на ваше понимание", — сообщили в Парковом комплексе им. К.Г. Сахарова

Парк работает без выходных с 8:00 до 17:00.